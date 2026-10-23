Niemcom ukradli przyczepę kempingową za 200 tys. zł. Odnalazła się po półtora roku w Polsce

Niezwykły finał kradzieży: luksusowa przyczepa kempingowa, wyceniana na 200 tysięcy złotych, skradziona na terenie Niemiec, odnalazła się w Polsce po kilkunastu miesiącach.

Pojazd z celowo zniszczonymi numerami identyfikacyjnymi został zabezpieczony przez pomorskich funkcjonariuszy, a do sprawy zatrzymano 49-letnią kobietę.

Podejrzanej postawiono już zarzuty paserstwa. Poniżej przedstawiamy szczegóły tego dochodzenia.

Przyczepa warta blisko 200 tys. zł zniknęła za zachodnią granicą. Odnalazła się na Kaszubach

Około półtora roku temu na terenie Niemiec zniknęła przyczepa kempingowa warta blisko 200 tys. zł. Po kilkunastu miesiącach pojazd odnalazł się... w Polsce. Utraconą przyczepę znaleziono w jednej z miejscowości wypoczynkowych w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim.

Na trop przyczepy trafili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Dzięki działaniom operacyjnym ustalili, gdzie przechowywano pojazd. Okazało się, że przyczepa miała zatarte oznaczenia identyfikacyjne. Policjanci zweryfikowali ją w policyjnych bazach danych, potwierdzając, że widnieje jako utracona na terenie Niemiec.

Zatrzymanie 49-latki w związku z luksusową przyczepą. Kobieta odpowie za paserstwo

Około półtora roku temu na terenie Niemiec zniknęła przyczepa kempingowa warta blisko 200 tys. zł. Po kilkunastu miesiącach pojazd odnalazł się... w Polsce. Utraconą przyczepę znaleziono w jednej z miejscowości wypoczynkowych w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim.

Na trop przyczepy trafili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Dzięki działaniom operacyjnym ustalili, gdzie przechowywano pojazd. Okazało się, że przyczepa miała zatarte oznaczenia identyfikacyjne. Policjanci zweryfikowali ją w policyjnych bazach danych, potwierdzając, że widnieje jako utracona na terenie Niemiec.