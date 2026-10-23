Niemcom ukradli przyczepę kempingową za 200 tys. zł. Odnalazła się po półtora roku w Polsce

D.P
2026-10-23 9:17

Około półtora roku temu w Niemczech skradziono przyczepę kempingową o wartości blisko 200 tys. zł. Przełom w sprawie nastąpił w październiku 2026 roku, kiedy odnaleziono ją w Polsce, w jednej z miejscowości wypoczynkowych w powiecie kościerskim na Pomorzu. Pojazd miał zatarte oznaczenia identyfikacyjne. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 49-letnią kobietę, która usłyszała zarzut paserstwa. Grozi jej do dwóch lat więzienia.

Biała luksusowa przyczepa kempingowa stoi w lesie. O odnalezieniu pojazdu w Polsce przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Niezwykły finał kradzieży: luksusowa przyczepa kempingowa, wyceniana na 200 tysięcy złotych, skradziona na terenie Niemiec, odnalazła się w Polsce po kilkunastu miesiącach.
  • Pojazd z celowo zniszczonymi numerami identyfikacyjnymi został zabezpieczony przez pomorskich funkcjonariuszy, a do sprawy zatrzymano 49-letnią kobietę.
  • Podejrzanej postawiono już zarzuty paserstwa. Poniżej przedstawiamy szczegóły tego dochodzenia.

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Około półtora roku temu na terenie Niemiec zniknęła przyczepa kempingowa warta blisko 200 tys. zł. Po kilkunastu miesiącach pojazd odnalazł się... w Polsce. Utraconą przyczepę znaleziono w jednej z miejscowości wypoczynkowych w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim.

Na trop przyczepy trafili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Dzięki działaniom operacyjnym ustalili, gdzie przechowywano pojazd. Okazało się, że przyczepa miała zatarte oznaczenia identyfikacyjne. Policjanci zweryfikowali ją w policyjnych bazach danych, potwierdzając, że widnieje jako utracona na terenie Niemiec.

Zatrzymanie 49-latki w związku z luksusową przyczepą. Kobieta odpowie za paserstwo

Około półtora roku temu na terenie Niemiec zniknęła przyczepa kempingowa warta blisko 200 tys. zł. Po kilkunastu miesiącach pojazd odnalazł się... w Polsce. Utraconą przyczepę znaleziono w jednej z miejscowości wypoczynkowych w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim.

Na trop przyczepy trafili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Dzięki działaniom operacyjnym ustalili, gdzie przechowywano pojazd. Okazało się, że przyczepa miała zatarte oznaczenia identyfikacyjne. Policjanci zweryfikowali ją w policyjnych bazach danych, potwierdzając, że widnieje jako utracona na terenie Niemiec.

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