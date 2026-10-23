Polacy wyprowadzają się z tych miast

Business Insider Polska opublikował ranking miast, w których w latach 2021-2025 odnotowano najmniej korzystne saldo migracji. Zestawienie przygotowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących migracji na pobyt stały. Pod uwagę wzięto ważony wskaźnik salda migracji na 1000 mieszkańców, dzięki czemu można porównywać miejscowości o różnej wielkości.

Liderem rankingu został Hel w województwie pomorskim. W 2025 r. w mieście zameldowały się 32 osoby, a wymeldowało się 60. Oznacza to ujemne saldo na poziomie 28 osób! Hel to jednak niejedyna miejscowość z tak niepokojącym wynikiem, w galerii poniżej znajdziecie 10 lokalizacji w Polsce, w których ludzie raczej nie chcą żyć.

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Z tych miast Polacy najczęściej się wyprowadzają

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W tych województwach problem jest największy

Najwięcej miast z niekorzystnym bilansem migracji pochodzi z województwa lubelskiego. W pierwszej trzydziestce znalazło się ich siedem. Na drugim miejscu pod tym względem jest województwo wielkopolskie, reprezentowane przez pięć miast. Cztery miasta leżą natomiast w województwie pomorskim.

Wyniki zestawienia pokazują, że odpływ ludności występuje w różnych częściach kraju i nie ogranicza się do jednego rodzaju miejscowości. Wśród miast z rankingu są zarówno ośrodki przemysłowe, jak i niewielkie miejscowości oraz popularne kurorty.

Lider rankingu zaskoczył

Hel to niewielkie miasto położone na końcu Półwyspu Helskiego, znane przede wszystkim jako wakacyjny kierunek. Latem przyciąga turystów plażami, nadmorskim klimatem i atrakcjami. Popularność wśród urlopowiczów nie musi jednak oznaczać, że miejscowość równie dobrze sprawdza się jako miejsce do całorocznego życia. Możliwe znaczenie mają tu m.in. specyfika lokalnego rynku pracy, sezonowość zatrudnienia i dostępność mieszkań.