Kontenery mieszkalne coraz popularniejsze. Zainteresowanie wzrosło o 146 proc.

Kontenery mieszkalne i biurowe przestają być kojarzone wyłącznie z zapleczem na placach budowy. Coraz częściej są wykorzystywane jako domki weekendowe, niewielkie przestrzenie mieszkalne, biura czy punkty usługowe. Jak wynika z danych OLX, w sierpniu 2026 roku liczba kupujących w tej kategorii wzrosła o 146 proc. rok do roku. Widać to również w danych obejmujących dłuższy okres. W drugim kwartale 2026 roku liczba unikalnych kupujących była o 37 proc. większa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Dane wskazują, że na rynku przybywa zarówno zainteresowanych zakupem, jak i sprzedawców oferujących tego typu konstrukcje. Kontenery mogą być alternatywą dla osób, które potrzebują dodatkowej przestrzeni, ale nie chcą decydować się na tradycyjną budowę.

Dom za 40 tys. zł? Takie oferty można znaleźć na OLX

Jednym z czynników, które mogą przyciągać kupujących, są oczywiście ceny. Według informacji przedstawionych przez OLX najprostsze, gotowe kontenery mieszkalne o powierzchni 35 m², przeznaczone do użytkowania przez cały rok, można znaleźć w ofertach za około 40 tys. zł.

Na tym jednak nie kończą się dostępne możliwości. W serwisie pojawiają się również mniejsze moduły z wyposażeniem. Przykładem jest kontener o powierzchni 22 m², wyceniony na 75 tys. zł. W tej cenie ma oferować między innymi wyposażoną kuchnię z lodówką i płytą grzewczą oraz kompletnie wyposażoną łazienkę.

Trzeba jednak pamiętać, że cena samego kontenera nie zawsze oznacza całkowity koszt inwestycji. W zależności od oferty i warunków na działce dodatkowe wydatki mogą obejmować między innymi transport, przygotowanie podłoża, instalacje oraz przyłącza.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kontenery mieszkalne i budowlane [ZDJĘCIA]

6

Nie tylko domki letniskowe. Kontenery mają coraz więcej zastosowań

Kontenery mogą pełnić różne funkcje. Poza miejscem do wypoczynku bywają wykorzystywane jako niewielkie biura, gabinety lub punkty usługowe. Wiele zależy od konstrukcji, wyposażenia oraz przeznaczenia konkretnego obiektu.