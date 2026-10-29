Wielka zmiana na polskich torach. Piętrowe pociągi już w drodze

Piętrowe pociągi PKP Intercity. Pomieszczą setki pasażerów

PKP Intercity zamówiło 42 piętrowe pociągi dużych prędkości. Umowa przewiduje również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 30 składów. Nowe pojazdy mają pomóc przewoźnikowi obsługiwać coraz większą liczbę podróżnych, szczególnie na popularnych trasach.

Każdy pociąg ma pomieścić ponad 550 pasażerów. W przypadku połączenia dwóch składów liczba miejsc wzrośnie do ponad 1100. To rozwiązanie, które pozwoli przewozić więcej osób podczas jednego kursu, bez konieczności uruchamiania dodatkowych połączeń.

Kiedy będą piętrowe pociągi w Polsce?

Na pierwsze piętrowe pociągi trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Zgodnie z zapowiedziami ich wprowadzanie do ruchu ma rozpocząć się w 2029 roku.

Kontrakt na te ekspresowe pociągi piętrowe podpisaliśmy w ubiegłym roku. Zamówiliśmy 42 takie składy z opcją na kolejnych 30. Pierwsze pojawią się w 2029 r. Te "piętrowe Pendolino" będą w stanie przewieźć ponad 550 pasażerów, a dwa połączone składy jadące w tzw. podwójnej trakcji nawet ponad 1100 osób. Myślę, że to właśnie te pociągi mogą w największym stopniu zmienić obraz polskiej kolei - mówił w rozmowie z portalem Business Insider, Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity inwestuje miliardy. To nie koniec zmian

Piętrowe składy to tylko część planów przewoźnika. PKP Intercity rozwija również flotę lokomotyw i wagonów, a także inwestuje w pojazdy, które będą mogły obsługiwać trasy niezelektryfikowane. Ważnym elementem tych planów są pociągi hybrydowe.

Polacy coraz chętniej jeżdżą pociągami

Rozwój taboru wiąże się z rosnącą popularnością kolei. W 2025 roku PKP Intercity przewiozło 89 mln pasażerów, a w 2002 8,9 mln.

Nowy rozkład jazdy PKP. Najważniejsze informacje