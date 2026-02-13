To najpiękniejsze imię damskie według AI. W Polsce nosi je 360 466 kobiet!

Moda na imiona zmienia się z pokolenia na pokolenie, ale niektóre z nich od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Jedne wracają do łask po dekadach zapomnienia, inne znikają niemal całkowicie. Które jednak są najpiękniejsze? Tym razem o wskazanie najpiękniejszego damskiego imienia poprosiliśmy sztuczną inteligencję, a jej wybór może zaskoczyć wiele osób.

Najpiękniejsze imię dla dziewczynki według AI

Sztuczna inteligencja, analizując brzmienie, znaczenie, historię oraz popularność imion, wskazała jedno jako najpiękniejsze dla dziewczynki. Według AI to Zofia - imię klasyczne, eleganckie i ponadczasowe, które od lat cieszy się ogromną sympatią wśród rodziców. Kojarzone z mądrością, spokojem i harmonią, niezmiennie utrzymuje się w czołówce najczęściej nadawanych imion w Polsce, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Co oznacza imię Zofia?

Zofia wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od słowa sophía, które oznacza mądrość. To jedno z tych imion, których znaczenie jest niezwykle klarowne i pozytywne - symbolizuje rozwagę, wiedzę, wewnętrzną siłę oraz dojrzałość.

W tradycji chrześcijańskiej imię to zyskało szczególne znaczenie dzięki kultowi św. Zofii - męczennicy i matki trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości. Ta symbolika sprawiła, że imię zaczęło być postrzegane jako pełne duchowej głębi.

Zofia w Polsce - klasyka, która wraca

Imię Zofia jest obecne w Polsce od średniowiecza. Nosili je przedstawicielki rodów królewskich i szlacheckich, co dodatkowo podkreśla jego dostojny charakter. W ostatnich latach Zofia znów znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych imion dla dziewczynek. Na 2026 rok w całej Polsce żyje 360 466 osób z imieniem Zofia, a tylko w 2025 roku na świat przyszło 4 415 pociech, które nazwano Zosiami.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpopularniejsze imiona w 2025 roku

21

To był rekordowy rok dla Zosi!

Imię Zosia cieszy się dużą popularnością od lat, a w zasadzie jej wzrost widzimy od roku 2004. To właśnie wtedy liczba nadań tego imienia zaczęła się zwiększać. Boom widać było jednak w szczególności w 2017 roku kiedy to na świat w Polsce przyszło aż 8 585 dziewczynek o imieniu Zosia. Od tamtego czasu liczba ta nie została jeszcze przebita.