Szukają Polaków do pracy. Nawet 13 tys. zł miesięcznie bez znajomości języka

Szukają Polaków do pracy w szklarniach. Pensje wyższe niż w Polsce

Jak podaje portal gowork.pl, gospodarstwa ogrodnicze w Niemczech, Holandii i Danii intensywnie poszukują pracowników do pracy w szklarniach i przy uprawach warzyw oraz owoców. Oferty kierowane są również do Polaków, którzy mogą liczyć na wynagrodzenie wyraźnie wyższe niż w kraju - w zależności od państwa i liczby przepracowanych godzin miesięczne zarobki sięgają kilku tysięcy euro.

Sezonowa praca za granicą. Niemcy płacą 13,90 euro za godzinę

Rolnicy w Niemczech zaczynają intensywnie rekrutować personel jeszcze przed sezonem - szczególnie do pracy przy uprawie i zbiorach szparagów, warzyw polowych czy w szklarni. Rozpoczęcie pracy przewiduje się na 10 kwietnia, a okres zatrudnienia to 4-8 tygodni. Inne ważne informacje:

Umowa sezonowa na warunkach niemieckich

Stawka - 13,90 euro za godzinę

System pracy: średnio 10 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu.

Co ciekawe, pracodawca zapewnia tu zakwaterowanie (po dwie osoby w pokoju) oraz pełne wyżywienie.

Holandia: szklarniowe szanse na wysokie stawki

W Holandii pracodawcy poszukują przede wszystkim osób do pracy w nowoczesnych szklarniach przy uprawie pomidorów czy ogórków. Zatrudnienie mogą znaleźć pracownicy odpowiedzialni za zbiór warzyw, obrywanie liści i pędów, sortowanie oraz pakowanie plonów, a także za utrzymanie porządku na terenie szklarni. Co ważne, praca przy zbiorach ogórków szklarniowych oferowana jest bez wymaganego doświadczenia i znajomości języka, a stawka godzinowa to 17,66 euro brutto za godzinę.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe zawody przyszłości. To "pewniaki" na rynku pracy

32

Dania: nawet ponad 12 tys. zł miesięcznie przy zbiorach owoców

Dania również poszukuje pracowników sezonowych, zwłaszcza do zbiorów owoców takich jak truskawki, maliny czy jeżyny. W najnowszych ofertach podkreśla się:

rozpoczęcie pracy już od maja 2026 roku,

praca odbywa się zwykle od rana przez około 7 godzin dziennie,

miesięczne wynagrodzenie może sięgać 22 600 DKK, czyli ponad 3 000 €, co w przeliczeniu daje około 12,7 tys. zł.

Praca za granicą. Gdzie szukać ofert?

Ofert pracy za granicą warto szukać przede wszystkim na sprawdzonych portalach ogłoszeniowych oraz stronach renomowanych agencji zatrudnienia specjalizujących się w rekrutacjach międzynarodowych. Aktualne propozycje publikowane są także w bazie EURES, czyli europejskiej sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia.