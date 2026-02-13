Bałtyk zachwyca zimową porą! Mroźny krajobraz przyciąga spacerowiczów i miłośników fotografii [GALERIA]

Wiosna na Pomorzu? IMGW studzi nadzieje

Mieszkańcy Pomorza z utęsknieniem wypatrują pierwszych oznak wiosny, ale na cieplejsze dni będą musieli jeszcze poczekać. Z eksperymentalnej prognozy IMGW wynika, że temperatury sięgające 8–10 stopni powyżej zera pojawią się dopiero w drugiej połowie marca.

- Przejście z zimy do wiosny będzie powolne i rozciągnięte w czasie. Czeka nas sporo wahań, nocne przymrozki, chłodne poranki i dni, które bardziej przypomną przedłużenie zimy niż początek wiosny. Najprawdopodobniej cieplejsze epizody pojawią się dopiero w drugiej połowie marca i to one podniosą średnią temperaturę - mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

Tymczasem w Sopocie nie brakuje spacerowiczów, którzy chcą podziwiać zimową scenerię. Malownicze kadry można zobaczyć m.in. w okolicach sopockiego molo. Niestety, mróz w najbliższym czasie nie odpuści – w weekend (14–15 lutego) w Trójmieście ponownie prognozowane są dwucyfrowe spadki temperatury poniżej zera.

Pomorze w objęciach siarczystego mrozu. Temperatura spadnie do -21°C

W sobotę (14 lutego) w województwie pomorskim prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -13 st. C na wschodzie regionu do -5 st. C na zachodzie. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą od -7 do -1 st. C.

Jeszcze mroźniej zapowiada się niedziela (15 lutego). W nocy temperatura może spaść nawet do -21 st. C na wschodzie województwa i do -14 st. C w jego zachodniej części. W dzień maksymalnie od -8 do -5 st. C. W połączeniu z wiatrem odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa. Służby apelują o ostrożność na drogach i odpowiednie zabezpieczenie się przed mrozem. Zima na Pomorzu wyraźnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

