Śmiertelny wypadek na DK20. Nie żyje 44-letni leśniczy Damian Wolański

Śmiertelny wypadek na DK20 w gminie Kościerzyna. Zginął leśniczy Damian Wolański

Do dramatycznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 27 października, w gminie Kościerzyna. Na odcinku drogi krajowej nr 20 pomiędzy Kłobuczynem a Kaliskami Kościerskimi zderzyły się trzy samochody, w tym osobowy Opel, Ford Fusion oraz ciężarówka marki Scania. Ratownicy podjęli reanimację 44-letniego kierowcy Forda, jednak mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Ofiarą tego wypadku okazał się Damian Wolański, pełniący funkcję leśniczego w leśnictwie Sikorzyno, które podlega pod Nadleśnictwo Kartuzy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, kierująca Oplem, nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w jadącego przed nią Forda Fusion. W wyniku zderzenia Ford został przepchnięty na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadącą ciężarówkę marki Scania – informują policjanci z Kościerzyny.

Ciężarówką kierował 37-letni mieszkaniec powiatu chojnickiego. W wyniku wypadku 44-letni leśnik doznał obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ranna została także 52-letnia kobieta prowadząca Opla. Szczegółowe okoliczności tragicznego zdarzenia są ustalane pod nadzorem prokuratora.

Nadleśnictwo Kartuzy żegna Damiana Wolańskiego. Wspomnienia kolegów

Koledzy z Nadleśnictwa Kartuzy z żalem żegnają Damiana Wolańskiego. Jak zaznaczają, zmarły leśniczy odznaczał się profesjonalizmem, życzliwością i wielką troską o powierzone mu dziedzictwo przyrodnicze. W ich pamięci pozostanie jako wspaniały kolega, na którego zawsze mogli liczyć, oraz leśnik z oddaniem wykonujący swoją pracę.

- Damian zginął tragicznie w dniu 27.10.2026 r. Odszedł człowiek oddany polskim lasom, dla którego praca była nie tylko zawodem, ale prawdziwą życiową pasją i powołaniem – informują przedstawiciele nadleśnictwa.

Przedstawiciele nadleśnictwa złożyli rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

- „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. Cześć Jego pamięci! – czytamy.

Policja bada miejsce wypadku na DK20 pod Kościerzyną

W czwartek, 29 października, funkcjonariusze ruchu drogowego wspólnie z przedstawicielami zarządcy drogi udali się na drogę krajową nr 20, między Kłobuczynem a Kaliskami Kościerskimi, gdzie doszło do tragicznego wypadku, w którym życie stracił 44-letni Damian. Policjanci skontrolowali stan nawierzchni i oznakowanie drogi. Wstępne ustalenia nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie, które mogły przyczynić się do tragedii. Funkcjonariusze wciąż ustalają dokładne okoliczności wypadku i zbierają materiał dowodowy.

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