Cmentarz Łostowicki w Gdańsku 1 listopada. Wyjątkowe zdjęcia z dnia Wszystkich Świętych

Cmentarz Łostowicki w Gdańsku 1 listopada. Tak wyglądało Wszystkich Świętych 2026

Tegoroczny 1 listopada przypadł w niedzielę. Dla praktykujących katolików to radosny czas oddawania czci wszystkim tym chrześcijanom, którzy dostąpili już zbawienia, będącego ostatecznym celem ziemskiego życia. Wierni nie tylko uczestniczą wtedy w obowiązkowej mszy świętej, ale tłumnie ruszają też na nekropolie. Pielęgnując wieloletnią tradycję, Polacy stawiają i zapalają znicze na mogiłach swoich zmarłych bliskich. W alejkach cmentarnych nie brakowało również kwestujących osób publicznych, w tym popularnych sportowców, artystów oraz polityków.

Uroczystość Wszystkich Świętych przynosi także niezwykłe i malownicze krajobrazy. Współpracujący z „Super Expressem” fotoreporter Marcin Gadomski odwiedził gdański Cmentarz Łostowicki, tworząc z tej wizyty zjawiskową relację fotograficzną. Szczególnie kadry zarejestrowane z powietrza za pomocą drona robią gigantyczne wrażenie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą galerią zdjęć ze stolicy Pomorza.

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Zaduszki 2 listopada. Jakie święto obchodzą wtedy katolicy?

Mimo że wypadający 2 listopada poniedziałek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, data ta pozostaje niezwykle istotna dla praktykujących wiernych. Kościół wspomina wówczas wszystkich wiernych zmarłych. W Zaduszki wierni nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej, gdyż nie należą one do świąt nakazanych, jednak duchowni gorąco namawiają w tym czasie do wspólnej modlitwy.