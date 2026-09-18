Gdzie zagrzmi w piątek? IMGW wskazało konkretny region na mapie Polski

Gdzie zagrzmi w piątek 18 września? Synoptycy nie mają wątpliwości

Mimo że mamy już drugą połowę września, burze wciąż mogą się pojawić. Gdzie dokładnie zagrzmi 18 września? Synoptycy IMGW wyraźnie wskazali tylko jeden obszar na mapie naszego kraju. W piątek w zdecydowanej większości regionów pogoda będzie stosunkowo spokojna, przy zachmurzeniu umiarkowanym i dużym, choć na południowym wschodzie oraz na zachodzie pod koniec dnia zza chmur wyjrzy słońce.

Przelotne opady deszczu prognozowane są przede wszystkim w północnej i zachodniej części Polski. Najbardziej dynamicznej aury można spodziewać się na wybrzeżu, gdzie pojawią się burze, jednak nie powinny być gwałtowne. Podczas wyładowań porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h.

W centralnej części kraju burze nie wystąpią. Na południowym wschodzie aura zapowiada się wyjątkowo spokojnie, ze słabym wiatrem. W innych regionach powieje słabo i umiarkowanie, a jedynie na północy wiatr okresowo może przybierać na sile.

Poranne mgły na południu i wschodzie. IMGW ostrzega

We wczesnych godzinach porannych szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy jeżdżący po południowych i wschodnich częściach kraju. Lokalnie uformują się tam gęste mgły, przez które widoczność spadnie zaledwie do 100 metrów.

Maksymalne wartości na termometrach wskażą przeważnie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniejsza aura utrzyma się na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie około 17 stopni.

Zatem piątek 18 września przyniesie ryzyko burz głównie na obszarze nadmorskim. Mieszkańcy północy i zachodu mogą spodziewać się opadów przelotnych, podczas gdy w pozostałych województwach dzień upłynie bez wyładowań atmosferycznych.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz