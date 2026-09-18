Gdzie zagrzmi w piątek? IMGW wskazało konkretny region na mapie Polski

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-18 6:09

Piątek, 18 września upłynie pod znakiem sporego zachmurzenia, a w niektórych miejscach spadnie deszcz. Najwyższe ryzyko wystąpienia burz synoptycy przewidują nad morzem. Burzom towarzyszyć będzie wiatr, którego porywy sięgną 60 km/h. W innych rejonach Polski grzmieć nie powinno, jednak rano kierowcy na południu i wschodzie muszą uważać na ograniczające widoczność mgły.

Pogoda od poniedziałku. J.jpg
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Nad rozległym krajobrazem rozpościera się ciemne, burzowe niebo z grubymi warstwami chmur. Na pierwszym planie widać zielono-żółte pola uprawne, poprzecinane lasami i rozrzuconymi zabudowaniami, oświetlone promieniami słońca przebijającymi się przez zachmurzenie. Po prawej stronie horyzontu jasny piorun rozświetla ciemne niebo, podczas gdy po lewej stronie obserwuje się smugi deszczu opadające z chmur, częściowo podświetlone. Horyzont tworzy linię oddzielającą ziemię od intensywnie ciemnoniebieskich i szarych chmur.

Gdzie zagrzmi w piątek 18 września? Synoptycy nie mają wątpliwości

Mimo że mamy już drugą połowę września, burze wciąż mogą się pojawić. Gdzie dokładnie zagrzmi 18 września? Synoptycy IMGW wyraźnie wskazali tylko jeden obszar na mapie naszego kraju. W piątek w zdecydowanej większości regionów pogoda będzie stosunkowo spokojna, przy zachmurzeniu umiarkowanym i dużym, choć na południowym wschodzie oraz na zachodzie pod koniec dnia zza chmur wyjrzy słońce.

Przelotne opady deszczu prognozowane są przede wszystkim w północnej i zachodniej części Polski. Najbardziej dynamicznej aury można spodziewać się na wybrzeżu, gdzie pojawią się burze, jednak nie powinny być gwałtowne. Podczas wyładowań porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h.

W centralnej części kraju burze nie wystąpią. Na południowym wschodzie aura zapowiada się wyjątkowo spokojnie, ze słabym wiatrem. W innych regionach powieje słabo i umiarkowanie, a jedynie na północy wiatr okresowo może przybierać na sile.

Poranne mgły na południu i wschodzie. IMGW ostrzega

We wczesnych godzinach porannych szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy jeżdżący po południowych i wschodnich częściach kraju. Lokalnie uformują się tam gęste mgły, przez które widoczność spadnie zaledwie do 100 metrów.

Maksymalne wartości na termometrach wskażą przeważnie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniejsza aura utrzyma się na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie około 17 stopni.

Zatem piątek 18 września przyniesie ryzyko burz głównie na obszarze nadmorskim. Mieszkańcy północy i zachodu mogą spodziewać się opadów przelotnych, podczas gdy w pozostałych województwach dzień upłynie bez wyładowań atmosferycznych.

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