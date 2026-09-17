Ceny akademików w Polsce. Tyle studenci zapłacą za pokój

Rok akademicki 2026/27 zbliża się wielkimi krokami. Studenci już wkrótce wrócą na uczelnie, a część z nich będzie musiała znaleźć także miejsce do zamieszkania. Dla wielu osób, szczególnie tych przyjeżdżających do innego miasta, jednym z najpopularniejszych rozwiązań pozostaje akademik. W porównaniu z wynajmem mieszkania może być znacznie tańszy, choć ceny zależą m.in. od miasta, uczelni i standardu pokoju

Ile kosztuje akademik?

Dla wielu studentów akademik jest jedną z najwygodniejszych form zakwaterowania podczas nauki poza rodzinnym miastem. Nie trzeba martwić się o samodzielne szukanie mieszkania czy dzielenie wysokiego czynszu z innymi najemcami. Duże znaczenie ma jednak to, jaki pokój wybierzemy i na jakiej uczelni będziemy się uczyć. Ceny miejsc w akademikach są więc mocno zróżnicowane, a najtańsze opcje można znaleźć już za kilkaset złotych miesięcznie. W galerii zdjęć poniżej zamieściliśmy ceny akademików w najpopularniejszych miejscowościach studenckich w Polsce, które przygotował portal gethome.pl.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny akademików w Polsce

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Akademik czy wynajem mieszkania?

Akademik dla wielu studentów pozostaje tańszą alternatywą dla wynajmu pokoju lub całego mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że miesięczna opłata za miejsce w domu studenckim nie zawsze obejmuje wszystkie dodatkowe koszty. Przed wyborem zakwaterowania warto sprawdzić, co dokładnie zawiera cena oraz czy student musi osobno zapłacić np. za internet, media albo korzystanie z określonych usług.

Mieszkanie dla studentów

Część studentów decyduje się na wynajem mieszkania wspólnie ze znajomymi. Takie rozwiązanie może być bardziej komfortowe, szczególnie gdy zamieszkują z osobami, które już dobrze znają. To jednak niestety zazwyczaj nieco wyższy koszt w porównaniu do akademika.

Studenci oczywiście nie muszą wynajmować całych mieszkań. Często dzielą je z innymi osobami albo wynajmują pojedyncze pokoje. Mimo to koszty najmu są zwykle wielokrotnie wyższe niż opłata za miejsce w uczelnianym akademiku – mówi Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.