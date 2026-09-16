Podwyżka dla milionów Polaków. Te osoby zyskają ponad 100 zł co miesiąc

Najniższa krajowa pójdzie w górę

Od 1 stycznia 2027 roku płaca minimalna wzrośnie z obecnych 4806 zł do 4950 zł brutto miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 144 zł brutto w każdym miesiącu.

Zmiana będzie dotyczyć pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, którzy otrzymują ustawowe minimalne wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że od nowego roku pracodawca nie będzie mógł wypłacać osobie pracującej na pełnym etacie mniej niż 4950 zł brutto miesięcznie.

Podwyżka jest stosunkowo niewielka w porównaniu z wcześniejszymi wzrostami najniższej krajowej. Wynosi około 3 proc. w stosunku do poziomu obowiązującego w 2026 roku.

Miliony pracowników odczują zmianę

Zmiana wysokości minimalnego wynarodzenia obejmie około 1,6 mln pracowników w kraju. Nie oznacza to jednak, że każda osoba zatrudniona w Polsce dostanie automatycznie 144 zł więcej. Podwyżka dotyczy przede wszystkim tych, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie ustawowego minimum. W przypadku osób zarabiających więcej ostateczna wysokość podwyżki zależy od zasad wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy.

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Zmieni się też stawka godzinowa

Podwyżka obejmie również osoby wykonujące pracę na podstawie umów objętych minimalną stawką godzinową. Od 2027 roku będzie ona wynosić 32,30 zł brutto za godzinę.

Dla porównania w 2026 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 31,40 zł brutto. W tym przypadku wzrost wyniesie więc 90 groszy za godzinę. Nowa stawka ma znaczenie przede wszystkim dla osób pracujących m.in. na podstawie umów zlecenia, do których stosuje się przepisy o minimalnej stawce godzinowej.

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