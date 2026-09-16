Dramat na przejściu dla pieszych. 57-letnia kobieta zginęła pod kołami volkswagena

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło w środowe popołudnie na terenie Chojnic. Przechodząca przez przejście dla pieszych 57-latka została potrącona przez nadjeżdżający samochód. Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu i podjęły próbę ratowania życia poszkodowanej, jednak jej obrażenia okazały się zbyt poważne i lekarze musieli stwierdzić zgon. Okoliczności tej tragedii bada teraz policja, a całe śledztwo nadzoruje prokuratura.

Tragedia na przejściu w Chojnicach. Policja ujawnia pierwsze szczegóły

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w okolicach godziny 13:30. Z informacji zebranych przez śledczych wyłania się ponury obraz sytuacji.

- Dzisiaj około godziny 13:30 policjanci otrzymali informację o zdarzeniu drogowym na ul. Młodzieżowej w Chojnicach. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 83-letni mieszkaniec Chojnic, kierujący Volkswagenem, nie ustąpił pierwszeństwa 57-letniej mieszkance Chojnic, która przechodziła przez przejście dla pieszych. W wyniku tego doszło do potrącenia kobiety. Pomimo podjętej reanimacji 57-latka zmarła

- poinformowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. Przybyły na miejsce patrol sprawdził stan trzeźwości 83-latka kierującego volkswagenem. Badanie nie wykazało w jego organizmie obecności alkoholu.

Śledztwo w sprawie wypadku w Chojnicach. Apel do kierowców

Po tragicznym wypadku, na miejscu zdarzenia przez długi czas pracowali śledczy oraz prokurator. Funkcjonariusze szczegółowo zabezpieczyli wszelkie ślady i dowody, aby dokładnie zrekonstruować przebieg wydarzeń z tego feralnego popołudnia. W związku z tą tragedią policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych, gdzie bezpieczeństwo przechodniów powinno być traktowane priorytetowo.

- Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych. Zbliżając się do przejścia, zwolnijmy i uważnie obserwujmy jego otoczenie. Chwila nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje

- apelują do kierowców mundurowi.

Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo

Odcinek ulicy, na którym doszło do dramatycznego potrącenia, od dłuższego czasu jest źródłem niepokoju wśród mieszkańców. Jak przypomina portal chojnice24.pl, nie jest to pierwszy tak groźny wypadek na tym odcinku. Według ustaleń lokalnych dziennikarzy, w listopadzie 2017 roku pod kołami samochodu zginęła tam 91-letnia kobieta. Wcześniej, w styczniu 2014 roku, w tym samym rejonie ranny został 64-latek, którego potrąciło auto, gdy przechodził przez przejście na zielonym świetle.