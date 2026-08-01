Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po okresie niespokojnej aury i silnych falach, które niedawno ograniczały możliwość korzystania z uroków Bałtyku, dzisiejszy dzień przynosi doskonałe warunki dla wszystkich wczasowiczów. Na plażach w Stegnie wiatr wyraźnie osłabł, a morze uspokoiło się, co pozwoliło ratownikom na otwarcie obu strzeżonych kąpielisk. Zarówno mieszkańcy, jak i licznie przybyli turyści mogą bez przeszkód cieszyć się bezpieczną kąpielą w morzu. Poniżej przedstawiamy szczegółowe parametry dla obu lokalizacji:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 19°C , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C . Bezpieczeństwo ułatwia łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s . Stan ten potwierdzają oficjalne pomiary z 1 sierpnia 2026 roku.

(wejście od ul. Lipowej): woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi dzisiaj , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne . Bezpieczeństwo ułatwia łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie . Stan ten potwierdzają oficjalne pomiary z 1 sierpnia 2026 roku. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): tutaj warunki są równie sprzyjające. Temperatura powietrza to 19°C, a wody – 18°C. Przy słabym wietrze o prędkości 3 m/s kąpiel jest w pełni bezpieczna i komfortowa. Ostatni pomiar parametrów przeprowadzono 1 sierpnia 2026 roku, potwierdzając przydatność wody do kąpieli.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w ciepłe dni potrafią skutecznie popsuć urlop nad morzem. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Służby sanitarne oraz ratownicy stale monitorują stan Zatoki Gdańskiej, dlatego turyści mogą bez obaw korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Stegnie są stabilne – umiarkowana temperatura powietrza na poziomie 19°C oraz woda o temperaturze 18°C przy minimalnym wietrze stwarzają dobre warunki do relaksu na piasku i w wodzie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest zawsze obserwacja koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i komunikatów ratowników pracujących na plaży.

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