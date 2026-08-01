Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Choć prognozy dla całego regionu na ten weekend zapowiadają możliwość wystąpienia burz z intensywnymi opadami deszczu, lokalne warunki w samych Chałupach są wyjątkowo spokojne. Oficjalne dane potwierdzają, że jedyne monitorowane w tym momencie kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte dla wszystkich spragnionych morskich kąpieli.

Oto szczegółowe warunki na plaży w Chałupach:

Chałupy, wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE . Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na plaży nie wywieszono czerwonej flagi.

Kąpielisko jest . Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na plaży nie wywieszono czerwonej flagi. Temperatura powietrza: Przyjemne 18°C. Choć nie jest to upalny dzień, lekki wiatr sprawia, że warunki są bardzo komfortowe do aktywnego wypoczynku.

Przyjemne 18°C. Choć nie jest to upalny dzień, lekki wiatr sprawia, że warunki są bardzo komfortowe do aktywnego wypoczynku. Temperatura wody: Dokładnie 18°C. Temperatura wody zrównała się z temperaturą powietrza, co zapewnia znośne i stabilne warunki do pływania.

Dokładnie 18°C. Temperatura wody zrównała się z temperaturą powietrza, co zapewnia znośne i stabilne warunki do pływania. Prędkość wiatru: Zaledwie 2 m/s. Ta minimalna bryza gwarantuje niemal płaską taflę wody, idealną dla rodzin z dziećmi i początkujących adeptów sportów wodnych.

Zaledwie 2 m/s. Ta minimalna bryza gwarantuje niemal płaską taflę wody, idealną dla rodzin z dziećmi i początkujących adeptów sportów wodnych. Jakość wody: Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Ostatnie badanie czystości wody przeprowadzono 22 lipca 2026 roku, a kolejny zaplanowany pomiar kontrolny odbędzie się już 3 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów odpoczywających nad Bałtykiem zakwity sinic to prawdziwy koszmar, który potrafi popsuć urlopowe plany. Mamy jednak doskonałą wiadomość dla wszystkich przebywających na Półwyspie Helskim. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Służby sanitarne stale monitorują jakość wody, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, początek sierpnia w Chałupach przynosi stabilne i umiarkowane warunki termiczne – zarówno woda, jak i powietrze osiągnęły dziś temperaturę 18°C. Przy tak znikomym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, woda w morzu pozostaje bardzo spokojna. Niemniej jednak, z uwagi na prognozowany w regionie dynamiczny weekend i potencjalne burze, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Jeśli zmieni się ona na czerwoną, natychmiast wyjdź na brzeg i stosuj się do poleceń ratowników – to oni najlepiej oceniają sytuację na miejscu.

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