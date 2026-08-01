Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Aktualne pomiary wskazują na bardzo dobre warunki startowe do plażowania. We wszystkich trzech monitorowanych punktach woda spełnia wymogi sanitarne, a brak czerwonych flag oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Pamiętajmy jednak, że przy otwartym morzu sytuacja potrafi zmienić się dynamicznie, zwłaszcza przy zapowiadanych na dzisiejsze popołudnie i wieczór frontach burzowych.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Jastrzębiej Górze:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 23°C , natomiast wody 17°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co stwarza świetne warunki do relaksu. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 23 lipca, kolejne planowane jest na 4 sierpnia).

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co stwarza świetne warunki do relaksu. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 23 lipca, kolejne planowane jest na 4 sierpnia). Wejście na plażę nr 23: Warunki są identyczne – kąpielisko pozostaje otwarte . Termometry wskazują 23°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Prędkość wiatru to spokojne 2 m/s . Jakość wody nie budzi zastrzeżeń (ostatnie badanie z 23 lipca, kolejne planowane jest na 4 sierpnia).

Warunki są identyczne – kąpielisko pozostaje . Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru to spokojne . Jakość wody nie budzi zastrzeżeń (ostatnie badanie z 23 lipca, kolejne planowane jest na 4 sierpnia). Wejście na plażę nr 25: Tutaj również kąpielisko jest otwarte. Powietrze ma 23°C, woda 17°C, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Stan sanitarny wody jest w pełni zadowalający (ostatnie badanie z 23 lipca, kolejne planowane jest na 4 sierpnia).

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli. Warto jednak pamiętać, że wysokie temperatury w sezonie sprzyjają nagłym zmianom biologicznym w wodzie, dlatego ratownicy codziennie kontrolują stan przybrzeżnego pasma wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi przyjemne temperatury rzędu 23°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (2 m/s). Choć rano panuje spokój, prognozy IMGW ostrzegają przed gwałtownym pogorszeniem aury i burzami z silnym wiatrem w porywach do 85 km/h w całym regionie pomorskim w późniejszych godzinach. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie słuchaj ratowników. Jeśli usłyszysz grzmoty lub zobaczysz nadciągające ciemne chmury, natychmiast opuść plażę – bezpieczeństwo jest najważniejsze.

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