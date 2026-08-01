Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Zgodnie z najnowszymi raportami, na żadnej z plaż w Łebie nie wprowadzono zakazu kąpieli. Przy brzegu panuje niemal bezwietrzna aura, co sprzyja osobom, które nie przepadają za silnym falowaniem. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko przy plaży A: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z bardzo niską prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę morza. Ostatnie badanie jakości wody z 23 lipca potwierdziło jej przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 11 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z bardzo niską prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę morza. Ostatnie badanie jakości wody z 23 lipca potwierdziło jej przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 11 sierpnia. Kąpielisko przy plaży "B": Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Powietrze osiągnęło 19°C, a woda ma 18°C. Przy wietrze o sile 2 m/s wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu (ocena z 23 lipca, następna 11 sierpnia).

Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Powietrze osiągnęło 19°C, a woda ma 18°C. Przy wietrze o sile 2 m/s wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu (ocena z 23 lipca, następna 11 sierpnia). Kąpielisko przy plaży C: Tutaj również panuje bezpieczna atmosfera do rekreacji. Temperatura powietrza to 19°C, wody – 18°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne po badaniu z 23 lipca (kolejna kontrola odbędzie się 11 sierpnia).

Bardzo niska prędkość wiatru sprawia, że na plażach nie trzeba obawiać się wysokich fal ani zdradliwych prądów wstecznych, co jest znakomitą informacją zwłaszcza dla osób wypoczywających z dziećmi.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne przeprowadzone przez sanepid, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Umiarkowane temperatury (19°C powietrza i 18°C wody) oraz niemal niewyczuwalny wiatr (2 m/s) stwarzają komfortowe warunki do spacerów i kąpieli. Ponieważ jednak dla województwa pomorskiego wydano ostrzeżenia przed nagłymi burzami, pogoda może w ciągu dnia ulec zmianie. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego turysty: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest zawsze obserwacja flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do zabawy w wodzie, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie