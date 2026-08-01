Czerwone flagi nad polskim morzem. W wodzie wykryto groźne bakterie

Zakaz kąpieli w Darłowie i Gdańsku. Czerwona flaga z powodu groźnych bakterii

Z informacji opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że w pięciu kąpieliskach w Darłowie stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, co skutkowało zamknięciem kąpielisk nr 1, 2, 4 i 5 w Darłówku Zachodnim.

Problemy z jakością wody odnotowano również na kąpielisku nr 2 w Darłówku Wschodnim. Tam, poza bakterią Escherichia coli, wykryto także enterokoki.

Zakaz kąpieli obowiązuje także na dwóch plażach w gdańskim Brzeźnie. Badania potwierdziły obecność zarówno bakterii Escherichia coli, jak i enterokoków. Kontakt z taką wodą lub jej przypadkowe połknięcie może prowadzić m.in. do zatruć pokarmowych oraz zakażeń dróg moczowych.

Sinice nad Zalewem Szczecińskim. Zamknięte plaże nad jeziorami

Nie wszystkie zakazy mają związek z bakteriami. Na wybranych kąpieliskach śródlądowych wprowadzono je z powodu zakwitu sinic. Dotyczy to kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz jeziora Ostrzyckiego w powiecie kartuskim. Kontakt z wodą może powodować podrażnienia skóry i oczu, a także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, wymioty czy biegunka. Z kolei nad jeziorem Junno w powiecie kartuskim badania wykazały obecność enterokoków, dlatego również tam zalecana jest szczególna ostrożność.Najnowsze informacje dotyczące jakości wody oraz obowiązujących zakazów można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.

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