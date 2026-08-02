Makabryczne odkrycie na działkach w Gdańsku. Strażacy znaleźli dwa ciała w płonącej altanie

Pożar altany na ulicy Meteorytowej w Gdańsku

Do pożaru altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku doszło w sobotni wieczór, 2 sierpnia, tuż przed godziną 23. W tragedii zginęły dwie osoby, a trzy zostały poszkodowane. Sprawą zajmują się policja oraz prokuratura.

Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej z płonącego budynku wydostały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie odniosły oparzenia i zatruły się dymem, dlatego zostały przewiezione do szpitala. Pomocy medycznej wymagała także 86-letnia kobieta, u której wystąpiły objawy przedzawałowe. Jak przekazano, mogły one mieć związek z pożarem.

Do akcji skierowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po opanowaniu ognia strażacy rozpoczęli przeszukiwanie spalonego obiektu.

– W trakcie prowadzonych działań gaśniczych strażacy ujawnili w piwnicy obiektu dwie ofiary śmiertelne tego pożaru: mężczyznę i kobietę. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie – powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Jacek Jakóbczyk z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

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Podczas oględzin pogorzeliska strażacy odnaleźli zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie ciało, które najprawdopodobniej należy do kobiety. Jak poinformował st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, tożsamość ofiar nie została jeszcze potwierdzona.

Teren, na którym doszło do pożaru, został zabezpieczony przez służby. Policjanci i prokurator prowadzą czynności, które mają ustalić zarówno przyczynę wybuchu ognia, jak i szczegółowy przebieg tragicznych wydarzeń.