Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po przejściu burzowego frontu nad polskim wybrzeżem, warunki w rejonie Półwyspu Helskiego uległy diametralnej poprawie. Wiatr ustał, a morze uspokoiło się, dzięki czemu ratownicy nie mają powodów do wywieszania czerwonej flagi. Na plażowiczów czeka bezpieczny brzeg i czysta woda.

Oto szczegółowy raport dotyczący otwartego kąpieliska w Chałupach:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest w pełni OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na plaży panują bardzo stabilne warunki. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z dnia 22 lipca 2026 roku potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano już na jutro, 3 sierpnia.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów kluczową informacją przy wyborze miejsca do kąpieli jest obecność sinic, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować urlopowe plany. To doskonała wiadomość dla wszystkich odpoczywających w Chałupach – na monitorowanym kąpielisku przy wejściu nr 21 nie odnotowano obecności sinic, a woda została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Bez obaw można więc korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela, 2 sierpnia, przyniosła na Pomorzu pożądany powrót spokojnej aury po sobotnim załamaniu pogody. Temperatura powietrza oraz wody w Chałupach wynosi obecnie 18°C, co w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (wiatr zaledwie 2 m/s) tworzy stabilne warunki do wypoczynku. Choć dzisiejszy dzień sprzyja bezpiecznemu relaksowi, należy pamiętać o nadrzędnej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić barwę wywieszonej na kąpielisku flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pracujących na plaży.

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