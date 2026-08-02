Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w Jastrzębiej Górze są dziś otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Przesuwający się nad północno-zachodnią Polskę układ wysokiego ciśnienia przyniósł upragnioną stabilizację po burzowym początku weekendu. Słaby, niemal niewyczuwalny wiatr sprawia, że tafla wody jest wyjątkowo spokojna, co stwarza idealne i bezpieczne warunki dla każdego, w tym dla rodzin z dziećmi. Oto szczegółowe dane dla poszczególnych wejść na plażę:

Jastrzębia Góra – wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C , a orzeźwiająca woda w Bałtyku ma 17°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje płaską wodę bez groźnych fal. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi , a orzeźwiająca woda w Bałtyku ma . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje płaską wodę bez groźnych fal. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Jastrzębia Góra – wejście nr 23: Warunki są identyczne i wyjątkowo sprzyjające. Plaża jest otwarta, temperatura powietrza to 21°C , a wody 17°C . Wiatr o prędkości 2 m/s nie powoduje żadnego falowania. Woda jest czysta i bezpieczna.

Warunki są identyczne i wyjątkowo sprzyjające. Plaża jest otwarta, temperatura powietrza to , a wody . Wiatr o prędkości nie powoduje żadnego falowania. Woda jest czysta i bezpieczna. Jastrzębia Góra – wejście nr 25: Tutaj również czeka na Was otwarta plaża i bezpieczne warunki. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i temperaturze wody na poziomie 17°C można komfortowo spędzić czas nad samym brzegiem. Minimalny wiatr (2 m/s) sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Na wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów alg, czekają doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Kolejne planowane badanie jakości wody przez służby sanitarne odbędzie się już 4 sierpnia, co pozwala zachować pełen spokój podczas obecnego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze upływa pod znakiem komfortowej, stabilnej aury. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C i spokojnym morzu o temperaturze 17°C, plażowanie jest czystą przyjemnością. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej. Nawet przy tak spokojnym morzu i słabym wietrze, sytuacja może ulec zmianie. Słuchajcie poleceń ratowników i korzystajcie wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych!

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