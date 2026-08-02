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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają
Na osoby planujące niedzielny relaks nad Bałtykiem czekają doskonałe wiadomości. Nadmorska strefa rekreacyjna jest w pełni dostępna, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków tutejszego kąpieliska.
- Kąpielisko Mechelinki: Status: OTWARTE. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanitarne przeprowadzono 24 lipca, a kolejne zaplanowane jest na 5 sierpnia). Na plażowiczów czeka spokojne morze i brak jakichkolwiek ograniczeń związanych z bezpieczeństwem.
To znakomita okazja, by połączyć wypoczynek z obserwowaniem widowiskowych zmagań na wodzie, jako że na początku sierpnia Mechelinki goszczą czołowych polskich zawodników żeglarstwa foilowego.
Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację
Temat letnich zakwitów sinic zawsze budzi niepokój wśród wczasowiczów, jednak tym razem nie ma powodów do obaw. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają zarówno bieżące obserwacje ratowników, jak i oficjalne oceny służb sanitarnych.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Warunki pogodowe w Mechelinkach są dziś niezwykle stabilne i sprzyjające. Temperatura powietrza wynosi 19°C, podczas gdy temperatura wody osiągnęła aż 20°C, co sprawia, że kąpiel w morzu może być wyjątkowo przyjemna. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje niemal bezfalową i bezpieczną taflę wody.
Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: warunki nad morzem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży. Bezpieczeństwo przede wszystkim!