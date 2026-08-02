Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Na osoby planujące niedzielny relaks nad Bałtykiem czekają doskonałe wiadomości. Nadmorska strefa rekreacyjna jest w pełni dostępna, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków tutejszego kąpieliska.

Kąpielisko Mechelinki: Status: OTWARTE. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanitarne przeprowadzono 24 lipca, a kolejne zaplanowane jest na 5 sierpnia). Na plażowiczów czeka spokojne morze i brak jakichkolwiek ograniczeń związanych z bezpieczeństwem.

To znakomita okazja, by połączyć wypoczynek z obserwowaniem widowiskowych zmagań na wodzie, jako że na początku sierpnia Mechelinki goszczą czołowych polskich zawodników żeglarstwa foilowego.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Temat letnich zakwitów sinic zawsze budzi niepokój wśród wczasowiczów, jednak tym razem nie ma powodów do obaw. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają zarówno bieżące obserwacje ratowników, jak i oficjalne oceny służb sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Mechelinkach są dziś niezwykle stabilne i sprzyjające. Temperatura powietrza wynosi 19°C, podczas gdy temperatura wody osiągnęła aż 20°C, co sprawia, że kąpiel w morzu może być wyjątkowo przyjemna. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje niemal bezfalową i bezpieczną taflę wody.

Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: warunki nad morzem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie