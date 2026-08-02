Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Rewski Cypel i unikalne położenie geograficzne miejscowości po raz kolejny okazują się sprzyjające dla urlopowiczów. Podczas gdy na otwartym morzu i w innych częściach Wybrzeża silny wiatr oraz wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, w Rewie panuje spokojna aura idealna do pływania. Na obu oficjalnych kąpieliskach nie obowiązują obecnie żadne zakazy:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi przyjemne 20°C , przy temperaturze powietrza 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi przyjemne , przy temperaturze powietrza . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne: woda ma 20°C, powietrze 18°C, a wiatr osiąga łagodne 2 m/s. Jakość wody spełnia wszelkie wymogi sanitarne.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

To bardzo dobre informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów bakterii w wodzie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Woda po obu stronach cypla jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć w ubiegłych latach w rejonie Zatoki Gdańskiej zdarzały się okresowe zakwity powodujące zamykanie plaż, obecnie sytuacja jest stabilna, a tutejsze wody są wolne od zanieczyszczeń biologicznych. Można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna aura w Rewie sprzyja spokojnemu wypoczynkowi nad wodą. Choć temperatura powietrza wynosi umiarkowane 18°C, woda w Zatoce jest niezwykle zachęcająca i osiąga aż 20°C. Przy łagodnym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s są to doskonałe warunki zarówno do rekreacji, jak i uprawiania sportów wodnych, z których słynie ten region. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzać kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. Warunki w morzu mogą ulec zmianie w ułamku sekundy, dlatego rozsądek to podstawa udanego urlopu.

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