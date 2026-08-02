Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Warunki do plażowania i kąpieli w Łebie są stabilne. Choć temperatura powietrza nie bije dziś rekordów gorąca, to umiarkowany wiatr sprawia, że pobyt nad wodą jest przyjemny. Wszystkie plaże zapraszają do bezpiecznej rekreacji. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:

Kąpielisko przy plaży A: OTWARTE . Zlokalizowane na prawo od kanału portowego aż do wysokości hotelu „Neptun”. Temperatura powietrza wynosi tu 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

. Zlokalizowane na prawo od kanału portowego aż do wysokości hotelu „Neptun”. Temperatura powietrza wynosi tu 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży B: OTWARTE . Obejmuje obszar od wejścia w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim. Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody to odpowiednio 19°C i 18°C, a wiatr osiąga łagodne 3 m/s.

. Obejmuje obszar od wejścia w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim. Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody to odpowiednio 19°C i 18°C, a wiatr osiąga łagodne 3 m/s. Kąpielisko przy plaży C: OTWARTE. Rozciągające się na wschód od hotelu „Neptun” do Ośrodka Wypoczynkowego „Górnik” kąpielisko oferuje stabilną aurę: powietrze 19°C, woda 18°C oraz delikatny wiatr 3 m/s.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

To znakomite wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego problemu z zakwitem wody. Oficjalne raporty sanepidu oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na monitorowanych kąpieliskach w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża okresowo pojawiają się ostrzeżenia przed tymi organizmami, plaże w Łebie są pod tym względem całkowicie czyste i bezpieczne. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej doskonałą przydatność do kąpieli na każdym z trzech kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedziela w Łebie przynosi umiarkowaną, typowo bałtycką aurę – 19°C w cieniu przy częściowym zachmurzeniu sprawia, że to świetny czas na relaks nad wodą lub spacery brzegiem morza. Temperatura wody wynosi 18°C. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa: nawet przy tak spokojnym wietrze wynoszącym 3 m/s, przed wejściem do morza zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Słuchanie poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w wyznaczonych strefach to gwarancja udanego oraz bezpiecznego wypoczynku.

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