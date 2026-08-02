Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Jeśli planujecie dzisiejszy relaks na piasku, mamy doskonałe informacje – na wszystkich czterech strzeżonych plażach w Gdyni powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Warunki hydrologiczne są stabilne, a wiatr jest niemal nieodczuwalny.

Oto szczegółowy raport z gdyńskich plaż na dzień 2 sierpnia:

Gdynia Babie Doły: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 19°C . Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a wody . Słaby wiatr wieje z prędkością . Gdynia Orłowo: Warunki do kąpieli są znakomite. Termometry wskazują 21°C w cieniu, natomiast woda ma 19°C . Wiatr jest tu najsłabszy – zaledwie 1 m/s .

Warunki do kąpieli są znakomite. Termometry wskazują w cieniu, natomiast woda ma . Wiatr jest tu najsłabszy – zaledwie . Gdynia Redłowo: Kąpielisko jest otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza to 21°C , a wody 19°C , przy lekkim wietrze osiągającym 2 m/s .

Kąpielisko jest otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza to , a wody , przy lekkim wietrze osiągającym . Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża zaprasza temperaturą powietrza rzędu 21°C i wody 19°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s, gwarantując spokojną taflę morza.

Co ważne, wszystkie gdyńskie kąpieliska są strzeżone przez wykwalifikowanych ratowników w godzinach od 9:30 do 17:30. Dodatkowo plaże w Śródmieściu oraz Orłowie oferują udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, w tym specjalny wózek amfibia ułatwiający wejście do wody w Śródmieściu.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu cyjanobakterii – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Ostatnie oficjalne oceny jakości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają przydatność wody do kąpieli na wszystkich gdyńskich plażach. Choć wysokie temperatury w sezonie letnim sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów, to stabilne warunki w Zatoce Gdańskiej sprawiają, że gdyńskie plaże są obecnie całkowicie bezpieczne i wolne od uciążliwych zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Gdyni to prawdziwy letni klasyk – temperatura powietrza wynosząca 21°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą stwarza idealne warunki do wypoczynku zarówno na kocu, jak i w wodzie, która nagrzała się do przyjemnych 19°C. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny relaks nad Bałtykiem zawsze wymaga zdrowego rozsądku. Złotą zasadą każdego plażowicza jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych. Przed wejściem do wody upewnij się, jaka flaga aktualnie powiewa na kąpielisku i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników pełniących dyżur. Tylko odpowiedzialna zabawa gwarantuje udany powrót z wakacji!

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