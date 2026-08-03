Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dziś na plażach w Jastrzębiej Górze panują wręcz idealne warunki do wypoczynku i rekreacji. Dzięki minimalnemu wiatrowi morze jest wyjątkowo spokojne, co stwarza doskonałe warunki do pływania. Wszystkie trzy oficjalne kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny i osiąga prędkość zaledwie 1 m/s.

Kąpielisko jest otwarte, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny i osiąga prędkość zaledwie 1 m/s. Wejście na plażę nr 23: Woda w tym miejscu jest w pełni zdatna do kąpieli. Warunki termiczne są identyczne – 22°C w cieniu oraz 18°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s).

Woda w tym miejscu jest w pełni zdatna do kąpieli. Warunki termiczne są identyczne – 22°C w cieniu oraz 18°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s). Wejście na plażę nr 25: Ostatni z monitorowanych punktów także zaprasza do wody. Parametry są doskonałe: temperatura powietrza wynosi 22°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr osiąga delikatną prędkość 1 m/s.

Warto podkreślić, że stan sanitarny wody na wszystkich trzech plażach został oficjalnie oceniony 23 lipca jako odpowiedni do kąpieli. Kolejne badanie czystości zaplanowano na jutro, czyli 4 sierpnia, co zapewnia stały i rzetelny monitoring bezpieczeństwa.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Woda zachowuje pełną przejrzystość, a przeprowadzone wcześniej analizy potwierdzają jej wysoką jakość. Podczas gdy w niektórych innych rejonach polskiego wybrzeża, takich jak Gdańsk Brzeźno, pojawiają się okresowe zakazy kąpieli z powodu bakterii, Jastrzębia Góra pozostaje wolna od takich utrudnień. Można zatem bez obaw planować dzisiejsze pluskanie się w falach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze zestawienie pogodowe z Jastrzębiej Góry wygląda bardzo obiecująco: temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu ze znikomym wiatrem (1 m/s) stwarza idealny klimat do relaksu na piasku. Bałtyk o temperaturze 18°C oferuje przyjemne orzeźwienie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania: warunki nad morzem potrafią ulec zmianie w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić aktualny kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

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