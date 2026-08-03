Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Warunki sprzyjają bezpiecznej i spokojnej rekreacji. Dzisiejsze pomiary wskazują na wyjątkowo spokojną aurę, co potwierdzają również prognozy synoptyków zapowiadające słaby wiatr i spokojne morze w tej części wybrzeża. Na plaży w Mechelinkach nie ma wywieszonej czerwonej flagi, co oznacza, że kąpielisko jest w pełni otwarte.

Oto szczegółowy raport z kąpieliska:

Kąpielisko Mechelinki: woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Ostatnia oficjalna ocena stanu wody została przeprowadzona 24 lipca, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na 5 sierpnia.

woda jest w pełni . Ostatnia oficjalna ocena stanu wody została przeprowadzona 24 lipca, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na 5 sierpnia. Temperatura powietrza: wynosi dziś przyjemne 18°C . Choć północ Polski omijają obecnie afrykańskie upały panujące w głębi kraju, rześkie powietrze sprzyja spacerom i rekreacji.

wynosi dziś przyjemne . Choć północ Polski omijają obecnie afrykańskie upały panujące w głębi kraju, rześkie powietrze sprzyja spacerom i rekreacji. Temperatura wody: wynosi aż 20°C – co ciekawe, woda w Zatoce Puckiej jest dziś cieplejsza niż powietrze!

wynosi aż – co ciekawe, woda w Zatoce Puckiej jest dziś cieplejsza niż powietrze! Wiatr: wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczne warunki dla najmłodszych.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i bezpieczna. Podczas gdy w innych rejonach polskiego wybrzeża ratownicy okresowo borykają się z problemami mikrobiologicznymi lub lokalnymi zakwitami, plażowicze w Mechelinkach mogą korzystać z morskich kąpieli bez obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Mechelinkach przynosi spokojne morze, brak silnego wiatru i wodę o zachęcającej temperaturze 20°C. Choć pogoda nie bije rekordów gorąca, są to doskonałe warunki na relaksujący dzień nad wodą. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnej aurze, bezpieczeństwo zależy od przestrzegania zaleceń ratowników i aktualnych komunikatów sanitarnych.

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