Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dziś nadmorski wiatr wyraźnie osłabł i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnemu relaksowi na piasku. Po przejściu frontu burzowego, który w weekend przyniósł ulewy, woda w morzu uspokoiła się. Na jedynym oficjalnie monitorowanym kąpielisku w miejscowości sytuacja wygląda bardzo zachęcająco:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 22 lipca potwierdziła, że jest ona przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano właśnie na dziś, czyli 3 sierpnia.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów. Na monitorowanym kąpielisku Chałupy wejście na plażę nr 21 nie odnotowano żadnych śladów obecności toksycznych mikroorganizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co oznacza, że można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Chałupach przynosi rześką, ale niezwykle stabilną aurę. Przy temperaturze powietrza i wody wynoszącej 18°C oraz minimalnym wietrze o sile 2 m/s, warunki są idealne dla osób, które preferują umiarkowane ciepło i wolą unikać męczących, południowych upałów. Warto jednak pamiętać, że sytuacja nad polskim morzem potrafi zmieniać się bardzo szybko. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne zwracanie uwagi na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników oraz stosowanie się do ich bezpośrednich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą musi być zawsze na pierwszym miejscu!

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