Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po przejściu frontu burzowego morze uległo całkowitemu uspokojeniu. Na wszystkich plażach wiatr wieje z symboliczną prędkością 1 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i idealną gładź wody. To doskonały moment na bezpieczne wejście do morza, szczególnie dla rodzin z najmłodszymi pociechami. Oficjalne badania sanitarne potwierdzają, że woda na wszystkich stanowiskach jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz warunków na poszczególnych plażach:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza wynosi 22°C , a wody 18°C . Brak fal i słaby wiatr sprzyjają kąpielom.

temperatura powietrza wynosi , a wody . Brak fal i słaby wiatr sprzyjają kąpielom. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 22°C i woda o temperaturze 18°C .

na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze i woda o temperaturze . Władysławowo – wejście na plażę nr 6: stabilne warunki z temperaturą powietrza 22°C oraz wody 18°C .

stabilne warunki z temperaturą powietrza oraz wody . Władysławowo – wejście na plażę nr 9: identyczne parametry – powietrze 22°C , woda 18°C .

identyczne parametry – powietrze , woda . Władysławowo – wejście na plażę nr 10: komfortowe 22°C na brzegu i orzeźwiające 18°C w Bałtyku.

komfortowe na brzegu i orzeźwiające w Bałtyku. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza to 22°C , a woda zachęca temperaturą 18°C .

temperatura powietrza to , a woda zachęca temperaturą . Chłapowo – wejście na plażę nr 14: tutaj odnotowano niezwykle ciekawą anomalię termiczną – temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, podczas gdy woda w morzu nagrzała się aż do 22°C! Kąpiel w tym miejscu będzie więc prawdziwą przyjemnością, dającą poczucie wyjątkowego ciepła.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od zakwitu i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne stale monitorują stan Bałtyku, a ostatnie analizy nie wykazały żadnych niepokojących zmian w jakości wody. Można więc bez obaw planować wodne szaleństwo i orzeźwiające kąpiele.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy dar od losu po weekendowych nawałnicach. Przy temperaturze powietrza na poziomie 22°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s), warunki na plażach są wprost idealne do rekreacji. Co ciekawe, prognozy na kolejne dni zapowiadają powrót fali ciepła i jeszcze wyższych temperatur na Pomorzu. Bezpieczeństwo nad wodą zależy jednak przede wszystkim od samych plażowiczów. Złotą zasadą każdego wczasowicza powinno być zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Tylko odpowiedzialna zabawa gwarantuje udany i bezpieczny urlop.

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