Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla każdego, kto planuje dzisiejszy dzień spędzić na piaszczystym brzegu, mamy doskonałe wiadomości. Parametry wejściowe z 3 sierpnia 2026 roku jednoznacznie wskazują, że na żadnej z plaż w Krynicy Morskiej nie ma zakazu kąpieli. Warunki są wprost wymarzone do rekreacji – wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie 1 m/s), co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych.

Oto lista otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody w Bałtyku przyjazne 19°C . Brak flagi sygnalizuje pełne bezpieczeństwo i możliwość kąpieli. Ostatnie badanie czystości wody z 27 lipca potwierdziło jej przydatność.

Temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku przyjazne . Brak flagi sygnalizuje pełne bezpieczeństwo i możliwość kąpieli. Ostatnie badanie czystości wody z 27 lipca potwierdziło jej przydatność. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Warunki identyczne jak na sąsiedniej plaży – powietrze 21°C , woda 19°C . Kąpielisko jest w pełni otwarte dla turystów.

Warunki identyczne jak na sąsiedniej plaży – powietrze , woda . Kąpielisko jest w pełni otwarte dla turystów. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Bezpieczna strefa kąpielowa z wodą o temperaturze 19°C i powietrzem rozgrzanym do 21°C . Zapraszamy do bezpiecznej zabawy w wodzie pod okiem ratowników.

Bezpieczna strefa kąpielowa z wodą o temperaturze i powietrzem rozgrzanym do . Zapraszamy do bezpiecznej zabawy w wodzie pod okiem ratowników. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również kusi świetnymi parametrami – 21°C w cieniu i 19°C w wodzie. Idealne miejsce na rodzinny relaks.

Warto podkreślić, że tak dogodne, bezwietrzne warunki to znakomity moment na morskie kąpiele, szczególnie po niedawnych sztormowych ostrzeżeniach, które nawiedzały region w ubiegłym miesiącu.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się nagłego zakwitu bakterii, które potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne z 27 lipca wykazały, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag na plażach potwierdza ten stan na dzień dzisiejszy.

Trzeba jednak trzymać rękę na pulsie. Sytuacja z sinicami potrafi dynamicznie się zmieniać pod wpływem temperatury i prądów morskich. Kolejne oficjalne badanie próbek wody zaplanowane jest już na jutro, czyli 4 sierpnia. Obecny niemal bezwietrzny stan (1 m/s) sprzyja nagrzewaniu się wody, co przy dłuższym utrzymywaniu się upałów może stymulować rozwój mikroorganizmów, dlatego zachęcamy do regularnego śledzenia komunikatów sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej upłynie pod znakiem stabilnej, umiarkowanie ciepłej pogody. Przy temperaturze powietrza na poziomie 21°C i wody sięgającej 19°C warunki są komfortowe zarówno do plażowania, jak i pływania. Niemal całkowity brak wiatru (1 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura może być nawet nieco wyższa, szczególnie w pełnym słońcu.

Niezależnie od doskonałych prognoz i braku ostrzeżeń, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń dyżurujących ratowników. Tylko kąpiel na strzeżonych plażach gwarantuje, że wakacyjny wypoczynek będzie w pełni bezpieczny i przyniesie wyłącznie miłe wspomnienia.

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