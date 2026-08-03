Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Planujący poniedziałkowy relaks nad Zatoką Pucką mogą odetchnąć z ulgą – tutejsza plaża jest w pełni dostępna dla odwiedzających. Na początku sierpnia Mechelinki stają się także ważnym punktem na mapie miłośników sportów wodnych, goszcząc widowiskowe Mistrzostwa Polski iQFOiL oraz Puchar Polski WingFoil Race. To świetna okazja, by połączyć plażowanie z podziwianiem zmagań najlepszych zawodników.

Jedyne oficjalne kąpielisko w miejscowości jest obecnie otwarte i w pełni bezpieczne. Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniemy na miejscu:

Kąpielisko Mechelinki: woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena jakości wody pochodzi z 24 lipca 2026 roku, a kolejny zaplanowany pomiar odbędzie się 5 sierpnia 2026 roku). Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że ratownicy zezwalają na bezpieczne korzystanie z uroków wody.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu cyjanobakterii. Na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic, co oficjalnie potwierdzają najnowsze analizy czystości wody. Podczas gdy niektóre plaże w Trójmieście czy nad otwartym morzem zmagają się z lokalnymi problemami sanitarnymi, woda w Mechelinkach pozostaje czysta i w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Mechelinkach sprzyjają raczej spokojnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 18°C, co sprawia, że orzeźwiający wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s nie będzie dokuczliwy. Co ciekawe, woda w Zatoce Puckiej ma dziś aż 20°C – jest więc cieplejsza niż samo powietrze! Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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