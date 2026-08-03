Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po niespokojnym początku miesiąca nadmorska aura wreszcie sprzyja wypoczynkowi, a wiatr wyraźnie osłabł. Na plażowiczów w Chałupach czeka w pełni bezpieczne i przygotowane kąpielisko. Zachęcamy do korzystania z uroków Bałtyku:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a woda w morzu ma dokładnie tyle samo – przyjemne 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojne i łagodne fale. Oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona przydatna do kąpieli (kolejne rutynowe badanie zaplanowano na dziś, tj. 3 sierpnia).

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża oraz na kąpieliskach śródlądowych Sanepid musiał w ostatnich dniach interweniować z powodu bakterii czy sinic, to tutejsze wody na Półwyspie Helskim są w pełni czyste, bezpieczne i wolne od uciążliwego kożucha roślinnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Chałupach przynosi rześkie 18°C, ale to dopiero zapowiedź znacznie cieplejszych dni. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych dniach tygodnia nad Pomorze powrócą wysokie temperatury, które lokalnie mogą przekroczyć barierę 30 stopni Celsjusza. Złota zasada bezpiecznego plażowania pozostaje niezmienna: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej przez ratowników na stanowisku. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje kąpieli – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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