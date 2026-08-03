Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dla osób planujących dzisiejszy relaks nad wodą mamy doskonałe wiadomości – warunki na plażach są stabilne, a stan wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Oto szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:

Wejście nr 22 – temperatura powietrza wynosi 21°C , natomiast wody 16°C . Bardzo słaby wiatr osiągający zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza bez uciążliwych fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Bardzo słaby wiatr osiągający zaledwie gwarantuje spokojną taflę morza bez uciążliwych fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Wejście nr 23 – identyczne, sprzyjające rekreacji warunki czekają na plażowiczów również przy wejściu nr 23. Słupki termometrów wskazują 21°C , temperatura wody to 16°C , a niemal niewyczuwalny wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel pod okiem ratowników jest całkowicie bezpieczna.

– identyczne, sprzyjające rekreacji warunki czekają na plażowiczów również przy wejściu nr 23. Słupki termometrów wskazują , temperatura wody to , a niemal niewyczuwalny wiatr wieje z prędkością . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel pod okiem ratowników jest całkowicie bezpieczna. Wejście nr 25 – zlokalizowane w samym centrum kurortu kąpielisko przy wejściu nr 25 odznacza się dziś nieco cieplejszą wodą, która osiągnęła 18°C. Temperatura powietrza wynosi tu przyjemne 22°C, a wiatr – podobnie jak na pozostałych stanowiskach – to zaledwie uspokajający 1 m/s. Woda jest czysta i gotowa na przyjęcie pływaków.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich urlopowiczów obawiających się corocznej plagi polskiego wybrzeża. Na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Podczas gdy w niektórych innych punktach nad Bałtykiem (m.in. w Gdańsku-Brzeźnie czy Sopocie) sanepid zmuszony był czasowo ograniczyć wejście do wody ze względu na bakterie bądź lokalne zakwity glonów, w Jastrzębiej Górze woda pozostaje czysta, bezpieczna i wolna od uciążliwego zielonego kożucha. Można bez obaw korzystać z uroków tutejszych kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Jastrzębiej Górze sprzyja przede wszystkim spokojnemu, rodzinnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca wokół 21–22°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (zaledwie 1 m/s) tworzy doskonałe warunki do plażowania, spacerów u stóp malowniczego klifu oraz bezpiecznego pływania. Choć temperatura wody na poziomie 16–18°C może wydawać się niektórym nieco rześka, stanowi ona doskonałą okazję do przyjemnego schłodzenia się w letni dzień.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Brak flagi lub flaga biała oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem profesjonalistów, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników – ich obecność na kąpieliskach strzeżonych gwarantuje, że Wasz urlop nad Bałtykiem upłynie w spokojnej i bezpiecznej atmosferze.

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