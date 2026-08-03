Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Wszystkie monitorowane plaże w rejonie Władysławowa oraz Chłapowa pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, a na masztach ratowniczych nie wiszą żadne czerwone flagi. Po burzowym froncie, który w niedzielę przyniósł ulewne deszcze w całym województwie pomorskim, woda w morzu uspokoiła się. Prędkość wiatru na wszystkich stanowiskach wynosi zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczną kąpiel.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami z 3 sierpnia:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 22°C , a temperatura wody to 18°C . Ostatnie badanie czystości wody potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to . Ostatnie badanie czystości wody potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ma 22°C , natomiast woda w Bałtyku osiągnęła 18°C . Warunki do pływania są bardzo dobre.

Powietrze ma , natomiast woda w Bałtyku osiągnęła . Warunki do pływania są bardzo dobre. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Termometry wskazują 22°C w cieniu, a woda ma przyjemne 18°C . Stanowisko jest w pełni bezpieczne.

Termometry wskazują w cieniu, a woda ma przyjemne . Stanowisko jest w pełni bezpieczne. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza i wody wynosi odpowiednio 22°C oraz 18°C . Brak silnego wiatru sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

Temperatura powietrza i wody wynosi odpowiednio oraz . Brak silnego wiatru sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Podobnie jak na pozostałych miejskich plażach, powietrze ma tu 22°C , a woda 18°C . Sanepid potwierdza pełne bezpieczeństwo.

Podobnie jak na pozostałych miejskich plażach, powietrze ma tu , a woda . Sanepid potwierdza pełne bezpieczeństwo. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: To spokojniejsze kąpielisko również zaprasza temperaturą powietrza rzędu 22°C i wody 18°C przy minimalnym wietrze.

To spokojniejsze kąpielisko również zaprasza temperaturą powietrza rzędu i wody przy minimalnym wietrze. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Wyjątkowo ciekawe wskazania odnotowano na tym stanowisku – temperatura wody wynosi tu aż 22°C, przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C. Warto skorzystać z tak nagrzanego morza!

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Choć w mediach społecznościowych i doniesieniach prasowych regularnie pojawiają się ostrzeżenia o zakwitach sinic w innych częściach polskiego wybrzeża, we Władysławowie i Chłapowie nie ma powodów do obaw. Na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic ani innych zanieczyszczeń organicznych. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne, regularne kontrole sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzane przez ratowników i Sanepid. Można bez przeszkód cieszyć się bezpieczną kąpielą w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki meteorologiczne są idealne na plażowanie – umiarkowane temperatury w granicach od 18°C do 22°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą tworzą doskonały klimat dla każdego turysty. Po przejściu weekendowych nawałnic, prognozy pogody na kolejne dni przewidują dalsze ocieplenie, a słupki rtęci na Pomorzu mogą wkrótce przekroczyć barierę 30°C. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza: przed wejściem do wody zawsze spoglądajmy na wieżę ratowniczą. Brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – nawet przy pozornie spokojnym morzu. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!

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