Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Plażowicze mają dziś doskonałe warunki do wypoczynku – na wszystkich gdyńskich plażach powiewają białe flagi dopuszczające kąpiel. Spokojny, niemal niewyczuwalny wiatr sprawia, że tafla wody jest gładka, a brak fal sprzyja bezpiecznej rekreacji. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk na dzień 3 sierpnia:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda osiąga przyjemne 20°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojne morze. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda osiąga przyjemne 20°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojne morze. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdynia Orłowo: To najcieplejsze miejsce dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza sięgającą 21°C i wodą o temperaturze 20°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) stwarza idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli.

To najcieplejsze miejsce dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza sięgającą 21°C i wodą o temperaturze 20°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) stwarza idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli. Gdynia Redłowo: Termometry na plaży wskazują 20°C, a temperatura wody w zatoce wynosi 20°C. Delikatny powiew wiatru o prędkości 1 m/s nie zakłóca relaksu. Oficjalne oceny potwierdzają przydatność wody do kąpieli.

Termometry na plaży wskazują 20°C, a temperatura wody w zatoce wynosi 20°C. Delikatny powiew wiatru o prędkości 1 m/s nie zakłóca relaksu. Oficjalne oceny potwierdzają przydatność wody do kąpieli. Gdynia Śródmieście: W samym sercu miasta powietrze ma temperaturę 19°C, a woda osiąga 19°C. Słaby wiatr (2 m/s) sprzyja rekreacji. Jakość wody została oceniona jako bez zarzutu.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wypoczywających w Trójmieście nadeszły znakomite informacje – na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w ubiegłych tygodniach oraz na niektórych sąsiednich plażach Zatoki Gdańskiej pojawiały się przejściowe problemy z tymi mikroorganizmami, dzisiaj Gdynia jest od nich całkowicie wolna. Woda we wszystkich czterech lokalizacjach przeszła rygorystyczne kontrole sanitarne z wynikiem pozytywnym, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni przynosi stabilną, choć umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturami powietrza oscylującymi wokół 19–21°C oraz wyjątkowo przyjemną wodą w Bałtyku, która osiąga 19–20°C. Przy tak słabym wietrze (1–2 m/s) odczucie chłodu jest minimalne, co stwarza świetne warunki do plażowania. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze zwracać uwagę na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od rozsądku i respektowania oficjalnych komunikatów.

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