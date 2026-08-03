Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Po ulewnych opadach, które przetoczyły się przez Trójmiasto w minioną sobotę, sytuacja na sopockich plażach ustabilizowała się. Brak silnego wiatru sprawia, że na wszystkich stanowiskach ratowniczych powiewają dziś białe flagi, co jest doskonałą wiadomością dla planujących wypoczynek nad wodą. Woda we wszystkich lokalizacjach przeszła pomyślnie ostatnie kontrole sanepidu, a jej stan oceniono jako w pełni przydatny do kąpieli. Kolejne rutynowe badania zaplanowano na jutro, czyli 4 sierpnia.

Oto lista otwartych kąpielisk w Sopocie wraz z aktualnymi warunkami:

Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 22°C , temperatura wody 19°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I: temperatura powietrza to 22°C , wody 19°C , słaby wiatr o sile 2 m/s . Woda jest w pełni bezpieczna do kąpieli.

temperatura powietrza to , wody , słaby wiatr o sile . Woda jest w pełni bezpieczna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe II: powietrze ma 22°C , woda w morzu osiąga 19°C , wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Stan wody sprzyja rekreacji.

powietrze ma , woda w morzu osiąga , wiatr wieje z prędkością . Stan wody sprzyja rekreacji. Sopot-32A-33: temperatura powietrza 22°C , wody 19°C , prędkość wiatru 2 m/s . Kąpielisko jest otwarte dla plażowiczów.

temperatura powietrza , wody , prędkość wiatru . Kąpielisko jest otwarte dla plażowiczów. Sopot-K22: na termometrach 22°C , woda ma przyjemne 19°C , wiatr 2 m/s . Warunki do pływania są idealne.

na termometrach , woda ma przyjemne , wiatr . Warunki do pływania są idealne. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 22°C, woda osiąga 19°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko w pełni gotowe na przyjęcie gości.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się corocznej zmory nadmorskich kurortów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Służby sanitarne potwierdzają, że woda jest przejrzysta, a badania laboratoryjne nie wykazują obecności niebezpiecznych cyjanobakterii. Można więc bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Sopocie upływa pod znakiem łagodnej, letniej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i wodzie o temperaturze 19°C, warunki są wręcz wymarzone do rekreacji. Delikatny wiatr o prędkości 2 m/s nie powoduje powstawania fal, co gwarantuje spokojną wodę przy brzegu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników Sopockiego WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności!

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