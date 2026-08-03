Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Dla wszystkich przebywających obecnie na Wybrzeżu Słupskim mamy doskonałe wiadomości. Oficjalne raporty potwierdzają, że oba nadzorowane kąpieliska w Ustce są całkowicie otwarte i bezpieczne dla plażowiczów. Morze jest dziś wyjątkowo łaskawe – brak silnego wiatru oraz stabilna aura sprawiają, że to idealny moment na wodne szaleństwo i relaks na piasku. Oto szczegółowe warunki na usteckich plażach:

Ustka Wschód : Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych 20°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie 1 m/s ), co gwarantuje płaską taflę wody bez niebezpiecznych fal. Ostatnia ocena czystości wody z 29 lipca potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli.

: Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku nagrzała się do komfortowych . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie ), co gwarantuje płaską taflę wody bez niebezpiecznych fal. Ostatnia ocena czystości wody z 29 lipca potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Ustka Zachód II: Po drugiej stronie ujścia Słupi panują identyczne, znakomite warunki. Termometry wskazują 22°C w cieniu, a woda ma temperaturę 20°C. Delikatny zefir o prędkości 1 m/s nie zmąci spokoju wypoczywających. Woda na tym kąpielisku również została uznana za w pełni bezpieczną.

Warto skorzystać z tych warunków, szczególnie że w nadchodzących dniach prognozy zapowiadają stopniowe napływanie cieplejszego powietrza również na północ kraju, choć nad samym morzem temperatury pozostaną znacznie bardziej znośne niż w głębi lądu.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Zakwit sinic to letnia zmora wielu kurortów nad Bałtykiem, jednak dziś turyści wypoczywający w Ustce mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Zarówno na plaży wschodniej, jak i zachodniej woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a kolejne oficjalne badanie próbek wody zaplanowano na 10 sierpnia, co daje plażowiczom gwarancję bezpiecznego i spokojnego wypoczynku bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustce to prawdziwy letni klasyk w najlepszym wydaniu: umiarkowane 22°C w powietrzu, zaskakująco ciepła woda w Bałtyku (20°C) oraz symboliczny wiatr 1 m/s. Choć pogoda wydaje się wręcz sielankowa, jako zaufany przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu. Zawsze przed wejściem do wody należy upewnić się, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowników. Nawet przy bezwietrznej pogodzie warunki mogą ulec zmianie, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń profesjonalnych ratowników wodnych oraz kąpiel wyłącznie w strefach strzeżonych to fundament udanych i bezpiecznych wakacji.

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