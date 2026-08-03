Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

To fantastyczny początek tygodnia dla wszystkich przebywających nad Trójmiejskim wybrzeżem. Jeszcze wczoraj plażowicze musieli mierzyć się z czerwonymi flagami w Brzeźnie. Jednak najnowsze, dzisiejsze badania laboratoryjne przyniosły wyczekiwane rozstrzygnięcie – woda w rejonie mola i ulicy Hallera znów spełnia rygorystyczne normy sanitarne. Ratownicy zdjęli czerwone flagi, dzięki czemu cała gdańska linia brzegowa jest obecnie bezpieczna i dostępna do kąpieli.

Na gdańskich kąpieliskach panuje niemal bezwietrzna aura (wiatr o sile zaledwie 1 m/s), co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Molo Gdańsk Brzeźno oraz Hallera Gdańsk Brzeźno : Po weekendowej przerwie spowodowanej przekroczeniem norm bakteryjnych, nowa ocena czystości z 3 sierpnia oficjalnie dopuściła wodę do użytku. Temperatura powietrza wynosi tu bezpieczne 20°C, a woda ma przyjemne 20°C.

oraz : Po weekendowej przerwie spowodowanej przekroczeniem norm bakteryjnych, nowa ocena czystości z 3 sierpnia oficjalnie dopuściła wodę do użytku. Temperatura powietrza wynosi tu bezpieczne 20°C, a woda ma przyjemne 20°C. Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : Idealne warunki dla rodzin – powietrze i woda mają stabilne 20°C.

: Idealne warunki dla rodzin – powietrze i woda mają stabilne 20°C. Gdańsk Orle : Najcieplejszy punkt na mapie Gdańska – temperatura powietrza sięga tu aż 23°C, a woda ma 20°C.

: Najcieplejszy punkt na mapie Gdańska – temperatura powietrza sięga tu aż 23°C, a woda ma 20°C. Gdańsk Stogi : Największa gdańska plaża przywita nas temperaturą powietrza 22°C i wody 19°C.

: Największa gdańska plaża przywita nas temperaturą powietrza 22°C i wody 19°C. Gdańsk Jelitkowo oraz Piastowska Gdańsk Jelitkowo : Spokojna, rodzinna oaza zachęca temperaturą powietrza 20°C i wody 19°C.

oraz : Spokojna, rodzinna oaza zachęca temperaturą powietrza 20°C i wody 19°C. Gdańsk Sobieszewo oraz Gdańsk Świbno: Kameralne zakątki na Wyspie Sobieszewskiej oferują temperaturę powietrza 19°C oraz wody 19°C.

Wszystkie badania czystości wody na powyższych kąpieliskach dają zielone światło dla letników. Bez obaw można planować całodniowy pobyt na gdańskim piasku.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Na żadnym z dziewięciu monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie stwierdzono zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się tych organizmów, rześki Bałtyk i stały monitoring Sanepidu dają powody do radości – woda jest czysta, przejrzysta i wolna od toksycznych cyjanobakterii. Sytuacja ta dotyczy zarówno popularnych plaż w Brzeźnie i Jelitkowie, jak i bardziej odosobnionych obszarów Wyspy Sobieszewskiej.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze temperatury powietrza na gdańskich plażach wahają się od 19°C do 23°C, z kolei temperatura wody waha się w granicach od 19°C do 20°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s), odczucie ciepła jest bardzo wysokie, a słońce operuje intensywnie. Przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu zawsze należy kontrolować kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Przed wyjściem z domu warto również pamiętać o kremie z filtrem UV oraz odpowiednim nawodnieniu, szczególnie w obliczu prognozowanych na kolejne dni upałów.

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