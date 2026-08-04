Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Warunki do wypoczynku nad otwartym morzem są dziś po prostu idealne. Osoby spędzające urlop w Chałupach mogą bez przeszkód korzystać z uroków tutejszej plaży.

Chałupy – wejście na plażę nr 21 : kąpielisko jest otwarte dla turystów. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s (bardzo łagodny wiatr) Data pomiaru: 4 sierpnia 2026 r.

: kąpielisko jest dla turystów. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich wczasowiczów – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Sytuacja na Półwyspie Helskim pod tym względem jest stabilna, co potwierdzają również ogólne raporty sanitarno-epidemiologiczne dla tego regionu. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chałupach sprzyja relaksowi – temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda ma komfortowe 19°C. Przy minimalnym wietrze wynoszącym zaledwie 2 m/s morze jest spokojne i bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, a prognozy na najbliższe dni zapowiadają możliwość wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Złota zasada bezpiecznego plażowania pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

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