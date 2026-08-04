Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Zarówno od strony otwartego morza, jak i osłoniętej zatoki, warunki do kąpieli są dzisiaj po prostu znakomite. Dzięki sprzyjającemu układowi pogodowemu i słonecznej aurze, woda w rejonie Rewy nagrzała się do temperatury rzadko spotykanej w Bałtyku, dorównując temperaturze powietrza. Co niezwykle ważne, na obu kąpieliskach ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wchodzenie do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: temperatura wody wynosi aż 21°C , a powietrze nagrzało się do 21°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – jego prędkość to zaledwie 1 m/s . Woda jest oficjalnie zdatna do kąpieli.

temperatura wody wynosi aż , a powietrze nagrzało się do . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – jego prędkość to zaledwie . Woda jest oficjalnie zdatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: tutaj również panują rewelacyjne warunki. Temperatura wody to komfortowe 21°C, przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s, co gwarantuje spokojne i bezpieczne lustro wody, idealne dla rodzin z dziećmi. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Ostatnia ocena jakości wody na obu kąpieliskach została przeprowadzona przez sanepid pod koniec lipca, potwierdzając jej wysokie parametry bezpieczeństwa. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano już na jutro, czyli 5 sierpnia, co pozwoli zachować ciągłość monitoringu dla pełnego bezpieczeństwa wypoczywających.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury, silne nasłonecznienie oraz znikomy wiatr to idealny przepis na gwałtowny zakwit sinic w wodach Morza Bałtyckiego, to na plażowiczów czekają doskonałe wieści. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest przejrzysta, a sanepid oraz ratownicy potwierdzają jej przydatność do kąpieli. Podczas gdy niektóre kąpieliska na Pomorzu borykają się z okresowymi zamknięciami z przyczyn mikrobiologicznych, Rewa pozostaje bezpieczną oazą dla miłośników morskich kąpieli. Pamiętajmy jednak, że sytuacja w Zatoce Gdańskiej potrafi zmienić się dynamicznie pod wpływem prądów morskich i kierunku wiatru, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewie przynosi niemal bezwietrzną aurę (wiatr 1 m/s) oraz bardzo przyjemną temperaturę powietrza oscylującą wokół 20-21°C. Co niespotykane, woda w morzu osiągnęła dokładnie taki sam poziom (21°C), co czyni kąpiel niezwykle przyjemną i minimalizuje ryzyko szoku termicznego. Wybierając się na plażę, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: kluczem do udanego wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych. Jeśli na maszt zostanie wciągnięta czerwona flaga, oznacza to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – bez względu na to, czy przyczyną są prądy wsteczne, wysokie fale, czy nagłe pogorszenie stanu sanitarnego wody. Warto bezwzględnie słuchać poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach, ponieważ ich wiedza i szybka reakcja chronią zdrowie i życie.

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