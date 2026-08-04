Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Na wielbicieli morskich kąpieli czeka dziś idealny dzień. Wszystkie trzy strzeżone punkty w Jastrzębiej Górze działają bez zakłóceń, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi woda jest spokojna, co stwarza wyśmienite warunki do pływania. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 22°C , a wody w Bałtyku 17°C . Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s ) gwarantuje płaską taflę morza. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku . Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie ) gwarantuje płaską taflę morza. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne: przyjemne 22°C w cieniu, orzeźwiające 17°C w wodzie oraz minimalny wiatr o prędkości 1 m/s . Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne: przyjemne w cieniu, orzeźwiające w wodzie oraz minimalny wiatr o prędkości . Woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Słupki rtęci wskazują 22°C w powietrzu, a Bałtyk oferuje stabilne 17°C. Lekki zefir (1 m/s) nie przeszkadza w plażowaniu, a czystość wody pozwala na bezpieczną rekreację.

Warto podkreślić, że ostatnie oficjalne badanie jakości wody miało miejsce 23 lipca, a kolejne zaplanowano na dziś, czyli 4 sierpnia, co gwarantuje stałe trzymanie ręki na pulsie przez służby sanitarne.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają świetne wiadomości – na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w kraju często sprzyjają szybkiemu rozwojowi tych mikroorganizmów, tutejsze plaże pozostają obecnie całkowicie wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, Jastrzębia Góra oferuje dziś doskonałe warunki i ucieczkę od ekstremalnych upałów, które w głębi kraju przekraczają 30°C, a na południowym wschodzie dochodzą nawet do 37°C. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s), relaks nad wodą jest czystą przyjemnością. Choć woda o temperaturze 17°C może wydawać się rześka, w letni dzień przyniesie upragnioną ulgę.

Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się bardzo dynamicznie. Zawsze przed wejściem do morza należy sprawdzić, czy na stanowisku ratowników nie powiewa czerwona flaga, i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie