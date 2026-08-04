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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają
Na wielbicieli morskich kąpieli czeka dziś idealny dzień. Wszystkie trzy strzeżone punkty w Jastrzębiej Górze działają bez zakłóceń, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi woda jest spokojna, co stwarza wyśmienite warunki do pływania. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:
- Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody w Bałtyku 17°C. Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s) gwarantuje płaską taflę morza. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne: przyjemne 22°C w cieniu, orzeźwiające 17°C w wodzie oraz minimalny wiatr o prędkości 1 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.
- Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Słupki rtęci wskazują 22°C w powietrzu, a Bałtyk oferuje stabilne 17°C. Lekki zefir (1 m/s) nie przeszkadza w plażowaniu, a czystość wody pozwala na bezpieczną rekreację.
Warto podkreślić, że ostatnie oficjalne badanie jakości wody miało miejsce 23 lipca, a kolejne zaplanowano na dziś, czyli 4 sierpnia, co gwarantuje stałe trzymanie ręki na pulsie przez służby sanitarne.
Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację
Na plażowiczów czekają świetne wiadomości – na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w kraju często sprzyjają szybkiemu rozwojowi tych mikroorganizmów, tutejsze plaże pozostają obecnie całkowicie wolne od tego problemu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, Jastrzębia Góra oferuje dziś doskonałe warunki i ucieczkę od ekstremalnych upałów, które w głębi kraju przekraczają 30°C, a na południowym wschodzie dochodzą nawet do 37°C. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s), relaks nad wodą jest czystą przyjemnością. Choć woda o temperaturze 17°C może wydawać się rześka, w letni dzień przyniesie upragnioną ulgę.
Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się bardzo dynamicznie. Zawsze przed wejściem do morza należy sprawdzić, czy na stanowisku ratowników nie powiewa czerwona flaga, i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!