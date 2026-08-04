Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Jedyny oficjalnie wytyczony punkt kąpielowy w tej malowniczej miejscowości jest dziś całkowicie dostępny dla spragnionych ochłody plażowiczów. Warto przypomnieć, że choć w pierwszej połowie lipca kąpielisko zmagało się z okresowym pogorszeniem jakości wody, to regularne analizy służb sanitarnych potwierdzają stabilną i doskonałą sytuację. Sanepid ocenił wodę jako zdatną do kąpieli, co oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroków tutejszego wybrzeża.

Oto szczegółowe warunki panujące dziś na kąpielisku w Mechelinkach:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi).

Otwarte (brak czerwonej flagi). Stan wody: Przydatna do kąpieli (na podstawie ostatniej oficjalnej oceny z dnia 24 lipca 2026 r.). Kolejne kontrolne badanie wody zaplanowano na jutro, czyli 5 sierpnia 2026 r..

Przydatna do kąpieli (na podstawie ostatniej oficjalnej oceny z dnia 24 lipca 2026 r.). Kolejne kontrolne badanie wody zaplanowano na jutro, czyli 5 sierpnia 2026 r.. Temperatura powietrza: Przyjemne 20°C , zapewniające doskonały komfort i brak męczącego upału.

Przyjemne , zapewniające doskonały komfort i brak męczącego upału. Temperatura wody: Wyjątkowo zachęcająca, bo aż 21°C – woda jest cieplejsza niż otaczające ją powietrze!

Wyjątkowo zachęcająca, bo aż – woda jest cieplejsza niż otaczające ją powietrze! Prędkość wiatru: Ledwo wyczuwalny 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i gładką taflę wody.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących urlop nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób wybierających się do Mechelinek – na tutejszym kąpielisku nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury i bezwietrzna pogoda sprzyjają ich rozwojowi w osłoniętych akwenach Zatoki Gdańskiej i Puckiej, to dzisiejsze pomiary i stan wody jednoznacznie potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i wolna od uciążliwego kożucha bakteryjnego. Można bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mechelinkach przynosi wręcz wymarzone warunki do plażowania dla osób, które nie przepadają za ekstremalnymi upałami. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s), odpoczynek na piasku będzie czystą przyjemnością. Co ciekawe, woda o temperaturze 21°C kusi do wejścia i gwarantuje doskonałe orzeźwienie.

Jako Twój zaufany przewodnik przypominam jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: warunki nad morzem potrafią zmieniać się dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Pamiętaj, że biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich!

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