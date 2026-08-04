Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop nad polskim morzem, dzisiejszy dzień przynosi wspaniałe wiadomości. Wszystkie monitorowane kąpieliska we Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie są dzisiaj w pełni otwarte dla plażowiczów. Brak silnego wiatru oraz spokojne morze sprawiają, że to idealny moment na bezpieczną kąpiel. Nadmorska bryza przynosi upragnioną ulgę, a temperatury powietrza nad samym morzem są znacznie bardziej znośne niż te w głębi lądu, gdzie prognozuje się dziś nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 23°C , a woda ma 17°C . Wiatr jest minimalny, osiągając zaledwie 1 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr jest minimalny, osiągając zaledwie . Woda jest czysta i bezpieczna. Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Na tym odcinku powietrze ma temperaturę 20°C , natomiast woda jest nieco cieplejsza i wynosi 18°C . Lekki wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

Na tym odcinku powietrze ma temperaturę , natomiast woda jest nieco cieplejsza i wynosi . Lekki wiatr wieje z prędkością . Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Bardzo przyjemne warunki – powietrze o temperaturze 23°C oraz woda o temperaturze 17°C . Wiatr jest znikomy i wynosi zaledwie 1 m/s .

Bardzo przyjemne warunki – powietrze o temperaturze oraz woda o temperaturze . Wiatr jest znikomy i wynosi zaledwie . Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Kąpielisko w pełni zaprasza. Temperatura powietrza to 23°C , wody 17°C , przy spokojnym wietrze o prędkości 1 m/s .

Kąpielisko w pełni zaprasza. Temperatura powietrza to , wody , przy spokojnym wietrze o prędkości . Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Doskonałe miejsce do plażowania. Termometry wskazują tu 23°C w powietrzu i 17°C w wodzie. Prędkość wiatru to tylko 1 m/s .

Doskonałe miejsce do plażowania. Termometry wskazują tu w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru to tylko . Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Na urokliwym kąpielisku pod klifem powietrze ma 22°C , a woda przyjemne 18°C . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

Na urokliwym kąpielisku pod klifem powietrze ma , a woda przyjemne . Wiatr wieje z prędkością . Chłapowo, wejście na plażę nr 14: Stabilne i bezpieczne warunki. Temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 18°C, a wiatr osiąga prędkość 1 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic jest kluczowym czynnikiem przy wyborze plaży, zwłaszcza podczas fali letnich upałów, która sprzyja ich rozwojowi. Napływają jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie badania laboratoryjne i obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest w pełni czysta, przejrzysta i zdatna do kąpieli. Wczasowicze mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na wszystkich oficjalnych, strzeżonych plażach w regionie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe we Władysławowie to prawdziwy strzał w dziesiątkę dla osób szukających ucieczki przed upałami z głębi kraju. Choć nad samym morzem temperatury osculują wokół komfortowych 22–23°C, to słońce operuje bardzo intensywnie. Wiatr jest wyjątkowo łagodny (w granicach 1–2 m/s), co minimalizuje powstawanie fal i sprawia, że woda w Bałtyku ma stabilną temperaturę 17–18°C. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Niezależnie od doskonałych prognoz, złotą zasadą każdego wczasowicza powinno być bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników oraz regularne kontrolowanie koloru flagi wywieszonej na kąpielisku. Tylko kąpiel na plażach strzeżonych pod okiem profesjonalistów gwarantuje spokojny i bezpieczny urlop.

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