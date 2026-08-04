Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po okresie niespokojnej aury warunki na Mierzei Wiślanej ostatecznie się ustabilizowały, a ratownicy zezwalają na bezpieczne korzystanie z morskich kąpieli. Na obu kąpieliskach wiatr wyraźnie osłabł i wieje obecnie z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnej tafli wody i eliminuje ryzyko niebezpiecznych fal. Dzisiejsze oficjalne pomiary z 4 sierpnia 2026 roku potwierdzają, że plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda w morzu ma orzeźwiające 18°C . Bezpieczeństwo i komfort zapewnia bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s . Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w morzu ma orzeźwiające . Bezpieczeństwo i komfort zapewnia bardzo słaby wiatr o prędkości . Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): W tej lokalizacji panują identyczne, świetne warunki. Termometry wskazują 19°C w cieniu, a woda osiąga przyjemne 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s wejście do wody jest bezpieczne i komfortowe zarówno dla starszych, jak i najmłodszych miłośników pływania.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów obawa przed nagłym zakwitem sinic jest kluczowym czynnikiem decydującym o wejściu do morza. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości dla wszystkich odpoczywających na Mierzei Wiślanej. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne próbek wody, jak i bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i wolna od toksycznych cyjanobakterii. Można bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Stegnie gwarantuje stabilną pogodę idealną na relaks nad morzem bez męczącego, skrajnego upału. Przy temperaturze powietrza na poziomie 19°C i niemal bezwietrznej pogodzie (2 m/s), warunki do rekreacji są optymalne. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi być dynamiczna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględne przestrzeganie ich poleceń. Biała flaga to zielone światło do wodnych szaleństw, lecz zdrowy rozsądek i ostrożność powinny towarzyszyć nam przy każdym wejściu do wody.

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