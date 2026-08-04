Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Sytuacja na helskim wybrzeżu prezentuje się znakomicie i zachęca do aktywnego wypoczynku. Monitorowane kąpielisko w tej kultowej, surferskiej miejscowości jest w pełni otwarte i bezpieczne dla turystów. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Warunki sprzyjają zarówno spokojnemu plażowaniu, jak i rekreacji nad wodą.

Oto szczegółowy raport z plaży:

Chałupy wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest otwarte, a woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C, a woda w morzu osiągnęła temperaturę 19°C. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi wiejącemu z prędkością zaledwie 2 m/s, na plażowiczów czeka spokojna tafla wody bez niebezpiecznych, wysokich fal. Ostatni pomiar parametrów przeprowadzono 4 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż napływają znakomite wieści – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w kraju mogą sprzyjać rozwojowi tych niebezpiecznych mikroorganizmów, nad otwartym morzem w województwie pomorskim sytuacja pozostaje w pełni bezpieczna. Oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że woda na tutejszych plażach jest czysta, wolna od toksycznych glonów i w pełni przydatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Chałupach oferuje stabilną i przyjemną pogodę – idealną na urlopowy relaks. Temperatura powietrza wynosząca 21°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (2 m/s) gwarantuje udany dzień nad Bałtykiem. Woda o temperaturze 19°C przyniesie upragnioną ulgę podczas popołudniowego relaksu.

Należy jednak pamiętać o złotym standardzie bezpieczeństwa: warunki nad morzem mogą ulec zmianie w mgnieniu oka. Zawsze po przybyciu na plażę sprawdź kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników. Kąpiel przy białej fladze jest bezpieczna, ale czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – warto dbać o siebie i swoich bliskich, zawsze stosując się do zaleceń i poleceń służb ratowniczych.

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