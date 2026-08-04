Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Zarówno po północnej, jak i południowej stronie słynnego Cypla Rewskiego warunki sprzyjają dziś bezpiecznej kąpieli. Wiatr ucichł do zaledwie 1 m/s, co oznacza brak fal i idealnie spokojną taflę wody. Co ciekawe, temperatura wody w obu miejscach wynosi aż 21°C, co sprawia, że jest ona niemal tak ciepła jak powietrze. Taka spokojna aura to doskonała okazja dla rodzin z dziećmi oraz osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportami wodnymi, z których słynie ten region. Oto szczegółowe informacje z poszczególnych plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody również 21°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni zdatna do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny z 24 lipca, a kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 5 sierpnia.

Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , a wody również . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni zdatna do kąpieli na podstawie oficjalnej oceny z 24 lipca, a kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 5 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również wejdziemy do wody bez przeszkód – kąpielisko jest otwarte. Słupki termometrów wskazują 20°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 21°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s panują tu wymarzone warunki do spokojnego pływania. Ostatnia ocena czystości wody z 24 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejny test odbędzie się już 5 sierpnia.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się sezonowych zakwitów glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda w obu zatokach jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Pamiętajmy jednak, że sytuacja w płytkich i ciepłych wodach zatoki potrafi dynamicznie się zmieniać pod wpływem temperatury i kierunku wiatru. Na ten moment możecie jednak bez obaw planować wodny relaks.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Rewie to prawdziwa gratka dla miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza oscylującej wokół 20-21°C i wodzie o temperaturze 21°C panują idealne warunki do rekreacji, zwłaszcza przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s). Chociaż dzisiejszy dzień zachęca do beztroski, przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie warunki mogą ulec zmianie, a czujność i stosowanie się do poleceń ratowników to podstawa bezpiecznego powrotu z wakacji.

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