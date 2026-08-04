Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Pojawiły się doskonałe informacje dla każdego, kto spędza urlop na Mierzei Wiślanej. Oficjalne raporty sanitarne oraz pomiary z 4 sierpnia 2026 roku potwierdzają, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że ratownicy zapraszają do bezpiecznej zabawy w wodzie. Na plażowiczów czeka spokojne morze przy minimalnym wietrze, co jest świetną wiadomością szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, które dziś czekają na miłośników morskich kąpieli:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , a woda w Bałtyku ma 19°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s .

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Panują tu identyczne, świetne warunki – temperatura powietrza to 22°C , wody 19°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

Panują tu identyczne, świetne warunki – temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie . Woda jest czysta i bezpieczna. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Kolejne miejsce z doskonałymi parametrami. Bezpieczna kąpiel przy temperaturze powietrza 22°C i wody 19°C . Słaby wiatr o sile 1 m/s sprzyja beztroskiemu pływaniu.

Kolejne miejsce z doskonałymi parametrami. Bezpieczna kąpiel przy temperaturze powietrza i wody . Słaby wiatr o sile sprzyja beztroskiemu pływaniu. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko od strony Zatoki Gdańskiej również melduje gotowość. Przy temperaturze powietrza 22°C i wody 19°C, a także minimalnym wietrze 1 m/s, panują tu idealne warunki do rekreacji wodnej.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów temat sinic jest kluczowy podczas planowania wyjścia na plażę. Pojawiły się jednak bardzo dobre wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli, a jej stan nie budzi żadnych zastrzeżeń sanitarnych. Choć w ubiegłych latach w rejonie Mierzei Wiślanej i Zatoki Gdańskiej wysokie temperatury sprzyjały zakwitom tych mikroorganizmów, obecnie sytuacja jest całkowicie stabilna i bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorkowa aura w Krynicy Morskiej sprzyja relaksowi – temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda osiągnęła komfortowe jak na Bałtyk 19°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest wyższa, a morze jest wyjątkowo spokojne. Pamiętajmy jednak, że warunki nad polskim morzem potrafią zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników strzegących plaży.

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