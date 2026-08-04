Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Sezon wakacyjny w Sopocie trwa w najlepsze, a dzisiejszy dzień to idealny moment na wizytę na plaży. Dzięki bardzo łagodnemu wiatrowi woda w Zatoce Gdańskiej jest spokojna, co sprzyja bezpiecznej rekreacji. Na wszystkich monitorowanych kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach w Sopocie:

Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 21°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr wieje z prędkością 3 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I: temperatura powietrza to 21°C , woda ma 19°C , natomiast prędkość wiatru wynosi 3 m/s . Kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne.

temperatura powietrza to , woda ma , natomiast prędkość wiatru wynosi . Kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne. Sopot - Łazienki Południowe II: na tej plaży również odnotowano temperaturę powietrza 21°C oraz wody 19°C przy wietrze o sile 3 m/s . Warunki do pływania są doskonałe.

na tej plaży również odnotowano temperaturę powietrza oraz wody przy wietrze o sile . Warunki do pływania są doskonałe. Sopot-32A-33: powietrze ma przyjemną temperaturę 21°C , woda 19°C , a wiatr osiąga zaledwie 3 m/s . Stan wody pozwala na bezpieczną kąpiel.

powietrze ma przyjemną temperaturę , woda , a wiatr osiąga zaledwie . Stan wody pozwala na bezpieczną kąpiel. Sopot-K22: identyczne, świetne parametry – powietrze 21°C , woda 19°C oraz wiatr 3 m/s zachęcają do wejścia do morza.

identyczne, świetne parametry – powietrze , woda oraz wiatr zachęcają do wejścia do morza. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: to urokliwe kąpielisko również zaprasza z temperaturą powietrza 21°C, wody 19°C i wiatrem na poziomie 3 m/s.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze mogą mieć powody do radości – na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdza, że woda w kurorcie spełnia najwyższe normy czystości. Choć na samym początku sezonu sinice na krótko dały o sobie znać na niektórych plażach, dziś amatorzy pływania mogą bez obaw korzystać z uroków morza. Ostatnie badania mikrobiologiczne wody z 31 lipca 2026 roku jednoznacznie wskazują na jej przydatność do kąpieli na każdym z monitorowanych obszarów w Sopocie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda to kwintesencja bezpiecznego, polskiego lata. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr jedynie 3 m/s), odczuwalny komfort jest wysoki. Woda w Bałtyku o temperaturze 19°C gwarantuje przyjemne orzeźwienie. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: niezależnie od doskonałych prognoz, zawsze przed wejściem do wody warto sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu.

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