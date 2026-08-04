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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Po ostatnich niepokojących doniesieniach o obecności bakterii w pasie nadmorskim, sytuacja w Gdańsku wróciła do pełnej normy. Najnowsze kontrole sanepidu z 3 sierpnia potwierdziły, że woda na wszystkich plażach jest czysta, bezpieczna i zdatna do kąpieli. Przy sprzyjającej, umiarkowanie ciepłej aurze i bardzo spokojnym morzu plażowicze mogą w pełni korzystać z uroków gdańskiego wybrzeża.
Oto szczegółowy raport dotyczący warunków na poszczególnych kąpieliskach:
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 20°C, wiatr 2 m/s (woda zdatna do kąpieli, ocena z 30 lipca).
- Molo Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 20°C, wiatr 2 m/s (woda zdatna do kąpieli, najnowsza ocena z 3 sierpnia).
- Hallera Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 20°C, wiatr 2 m/s (woda zdatna do kąpieli, najnowsza ocena z 3 sierpnia).
- Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 19°C, wiatr 1 m/s (woda zdatna do kąpieli, ocena z 30 lipca).
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 19°C, wiatr 1 m/s (woda zdatna do kąpieli, ocena z 30 lipca).
- Gdańsk Stogi: temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 19°C, wiatr 1 m/s (woda zdatna do kąpieli, ocena z 28 lipca).
- Gdańsk Sobieszewo: temperatura powietrza 22°C, temperatura wody 19°C, wiatr 1 m/s (woda zdatna do kąpieli, ocena z 28 lipca).
- Gdańsk Orle: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 20°C, wiatr 1 m/s (woda zdatna do kąpieli, ocena z 28 lipca).
- Gdańsk Świbno: temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 19°C, wiatr 1 m/s (woda zdatna do kąpieli, ocena z 28 lipca).
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów sinic, które w upalne dni potrafią skutecznie zepsuć urlop nad Bałtykiem. Na żadnym z gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności tych mikroorganizmów, a woda na całej linii brzegowej jest czysta i bezpieczna. Warto jednak pamiętać, że wysokie temperatury sprzyjają ich nagłemu namnażaniu, dlatego stale monitorujemy oficjalne komunikaty sanepidu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza pogoda stwarza wręcz idealne warunki do wypoczynku nad morzem – prognozy wskazują na bardzo ciepły i przyjemny dzień. Średnia temperatura powietrza na plażach oscyluje w granicach 22-23°C, natomiast woda w Bałtyku ma bardzo przyjemne 19-20°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1-2 m/s oznacza, że fale będą minimalne, a woda spokojna. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności!