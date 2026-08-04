Fragment Falcona 9 pędzi w stronę Księżyca. Ma wielkość pięciopiętrowego budynku

Ważący około czterech ton fragment rakiety uderzy w powierzchnię Księżyca.

Do zderzenia ma dojść o godz. 8.35 z prędkością około 8700 km/h.

Uderzenie może pozostawić krater o średnicy około 20 metrów.

Samego momentu zderzenia nie będzie można obserwować z Polski.

Miejsce uderzenia zbadają później sondy krążące wokół Księżyca.

– Mówimy o gigantycznym uderzeniu, bo jest to fragment rakiety ważący cztery tony i mający wysokość pięciopiętrowego budynku. Będzie pędził z prędkością siedmiokrotnie większą niż prędkość dźwięku, a całość stworzy na Księżycu krater szacowany na około dwadzieścia metrów – mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku.

Dla naukowców zdarzenie jest okazją do lepszego poznania powierzchni Księżyca oraz zbadania problemu kosmicznych śmieci w kontekście przyszłej eksploracji Srebrnego Globu. W Polsce nie będzie można zaobserwować samego momentu uderzenia.

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– Wydarzy się to jutro o godzinie 8:35. Księżyc będzie wtedy nad horyzontem, ale miejsce zderzenia znajduje się na skraju widocznej części jego powierzchni. Przede wszystkim problemem jest to, że w Polsce będzie wtedy dzień. Być może uda się zaobserwować pył powstały po uderzeniu w innych lokalizacjach, na przykład w Stanach Zjednoczonych – dodaje astronomka.

Ślady po zderzeniu będą później badane przez sondy krążące wokół Księżyca, które wykonają zdjęcia miejsca uderzenia i pozwolą przeanalizować powstały krater.